الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل 12 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى

كورونا فى البر الرئيسى
كورونا فى البر الرئيسى الصينى

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الجمعة إن البر الرئيسي الصيني سجل 12 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم الخميس، منخفضة من 21 حالة يوم الأربعاء.

 

وأضافت اللجنة أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل خمس حالات في قوانغدونغ وأربع حالات في تيانجين وحالتين في تشجيانغ وحالة واحدة في بكين.

 

الى جانب ذلك، تم تسجيل ما مجموعه 17 حالة وافدة جديدة مصابة بكوفيد-19 في أنحاء البر الرئيسي الصيني يوم الخميس.

 

وبعد تعافي 97 مريضا من كوفيد-19 يوم الخميس، انخفض عدد المرضى المصابين بالمرض الذين يخضعون حاليا للعلاج الى 1673 شخصا.

 

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19، فيما بقى اجمالي حالات الوفاة بسبب المرض دون تغير عند 4636 شخصا.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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