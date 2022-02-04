برلمانية أوروبية بارزة تحث على عدم التعجل بالاعتراف بالحكومة الأفغانية الحالية

حثت نائبة رئيس البرلمان الأوروبى "هايدى هاوتالا"، مسئولي دول الاتحاد الأوروبي، على عدم التعجل في الاعتراف بالحكومة الأفغانية الحالية، وأكدت ضرورة اجراء تغييرات على مستوى معيشة المرأة في أفغانستان بدرجة تشجع على الاعتراف بهذه الحكومة.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم عن نائبة رئيس البرلمان الأوروبى قولها "إن دول الاتحاد الأوروبى لا ترغب فى الاعتراف بالحكومة الأفغانية الحالية قبل إجراء تغييرات فى مستوى معيشة المرأة فى أفغانستان".



وقالت المسئولة الأوروبية البارزة "يتعين علينا إلتزام الحرص الشديد لكى لا نصل إلى وضع تعترف فيه دول هامة من أعضاء الاتحاد الأوروبى بحكومة طالبان فى الوقت الذى مازالت فيه الأمور هناك على ما هى عليه الآن، حيث مازالت الملايين من النساء الأفغانيات حبيسات فى منازلهن".



وأكدت المسئولة الأوروبية البارزة ضرورة عدم تسرع المسئولين والدول فى الاعتراف بالحكومة الجديدة فى كابول، وأشارت إلى ضرورة احترام حرية وحقوق المرأة الأفغانية لأن ذلك من شأنه المساعدة على دفع أفغانستان إلى التحرك على مسار التقدم.