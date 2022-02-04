الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خسائر الحرب.. جمهور مصر يشن هجوم على صفحة إيتو

صامويل إيتو
صامويل إيتو

احتفل الجمهور المصري بفوز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على نظيره الكاميروني في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، والتي انتهت بتفوق منتخب مصر بركلات الترجيح والتأهل إلى النهائي لمواجهة السنغال.

هذه المباراة التي كانت صعبة جدا؛ نظرا للتصريحات التي قالها النجم الكاميروني الشهير صامويل إيتو والرئيس الحالي لاتحاد كرة القدم الكاميروني إلى لاعبي منتخب بلاده قبل المباراة بأنها عبارة عن حرب ولابد لهم من الفوز على مصر.

وبعد المباراة وتفوق المنتخب المصري على نظيره الكاميروني، لم يسكت جماهير الكرة المصرية، حيث قام بعض بالهجوم على الحساب الرسمي للنجم الشهير إيتو عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفي خفة دم من المصريين بعثوا رسائل إلى صامويل إيتو بأنهم انتصروا في الحرب رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت اللاعبين، ليتحول الأمر إل سخرية على تصريح النجم الشهير. 

صفحة إيتو 

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