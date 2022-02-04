المغرب وبولونيا يبحثان تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، بالرباط، مع سفير جمهورية بولونيا بالمغرب، كريزستوف كارفوسفكي العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون.

وأفاد بيان لمجلس المستشارين المغربي أن "ميارة" أكد أن الحوار والمشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين تعكس إلتزامهما بالتشاور حول القضايا الراهنة.

كما استعرض المسئول المغربي أهمية الموقع الجيو-استراتيجي المتميز لبلاده باعتباره حافزا بالنسبة لبولونيا لاستكشاف أسواق جديدة في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن المغرب يعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لبولونيا من بين بلدان إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشاد "ميارة" بموقف البرلمانيين البولنديين الذين يشاركون بشكل كبير في تعزيز الحوار السياسي بين البلدين وتقديم دعم كبير للمغرب في مختلف المبادرات.

من جهته، أكد سفير بولونيا لدى الرباط، متانة علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين، مجددا التأكيد على دعم بلاده للأوراش التنموية الكبرى بالمغرب، باعتباره شريكا تقليديا لبولونيا.

وأضاف أنه على الرغم من الأزمة الصحية، فإن البلدين سجلا زيادة "استثنائية وكبيرة" على مستوى المبادلات التجارية.

وأشار إلى أن الأرقام تعكس تميز العلاقات بين البلدين وتشهد على تطور التعاون الثنائي على جميع المستويات، خاصة الدبلوماسية والاقتصادية والعلمية، مؤكدا أن رجال الاقتصاد والمستثمرون في بلاده يولون اهتماما كبيرا بالمغرب بفضل جهوده في مجالات الطاقة المتجددة والفلاحة والصناعة الغذائية.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، ضرورة تكثيف الجهود لاستثمار كل الفرص المتاحة لتعميق علاقات الشراكة بين البلدين، وأهمية البعد البرلماني في تعميق العلاقات الثنائية من خلال تبادل الزيارات وتبادل الخبرات.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 51 حالة وفاة و2861 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية في منشورها اليومي حول الوضع الوبائي في المملكة، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 1.141.708 إصابة، فيما رفعت إجمالي الوفيات إلى 15.515 وفاة.

أشارت الوزارة إلى أنها سجلت، خلال الـ 24 ساعات الماضية، تماثل 3232 حالة للشفاء؛ ليصل التعافي إلى 1.090.938.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 17.817 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 10.679.405 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه رغم ارتفاع إمدادات قارة إفريقيا بلقاحات كورونا، إلا أنه لم يتلق اللقاح سوى 11% من سكانها فقط بشكل كامل، مؤكدة أن القارة السمراء بحاجة لزيادة معدل التطعيم نحو 6 مرات لتحقيق 70% من المحدد منتصف هذا العام.