الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنتاجون» يكشف تفاصيل جديدة حول عملية تصفية زعيم داعش

جون كيربي
جون كيربي

قال البنتاجون إن العملية الخاصة بتصفية زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي عبدالله قرداش وصاحب الاسم الحركي أبوإبراهيم الهاشمي القرشي، والتي أسفرت عم مقتل 4 مدنيين و5 مقاتلين.

 

وصرح المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي ، إن "التصرفات الجبانة" للقرشي أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وهم زوجته وطفلاه قتلوا جراء تفجير زعيم "داعش" نفسه، مضيفا أن طفلا آخر قتل في الطابق الثاني دون ذكر سبب مصرعه.

 

وأشار كيربي إلى أن القوات الأمريكية تمكنت من إجلاء 10 أشخاص من الطابقين الأول والثاني، بينهم 8 أطفال.

 

وأفاد كيربي بأن العملية أسفرت عن تصفية 5 مقاتلين وهم القرشي نفسه، وأحد مساعديه وزوجة المساعد، فضلا عن مسلحين اثنين كانا خارج المنزل وخاضا تبادلا لإطلاق النار مع القوات الأمريكية.

 

وبين أن المساعد وزوجته قتلا في الطابق الثاني برصاص العسكريين الأمريكيين ردا على فتحهما النار عليهم.

 

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون أن العملية استمرت ساعتين بالتوافق مع الخطة، مشيرا إلى أنه تم التعرف على جثة القرشي في موقع العملية بالاعتماد على بصمته وتحليل حمضه النووي لاحقا.

 

والخميس أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تصفية القرشي بعملية خاصة في محافظة إدلب.

 

وقال بايدن، في خطاب متلفز بهذا الصدد: "بينما كان جنودنا يتقدمون للقبض عليه، اختار الإرهابي، في عمل جبان يائس أخير، ومن دون أي مراعاة لأرواح أسرته أو الآخرين في المبنى، تفجير نفسه... عوضا عن مواجهة العدالة على الجرائم التي ارتكبها".

 

وأفادت مصادر سورية بسقوط 13 قتيلا على الأقل خلال العملية التي نفذت في منطقة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، بينهم 6 أطفال و4 نساء.

 

وخسر الجيش الأمريكي خلال العملية إحدى مروحياته التي تم تدميرها على الأرض عندما أجبرت على الهبوط بسبب مشكلة ميكانيكية.

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