الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمير كرارة عن فوز منتخب مصر أمام الكاميرون: مبروك يا مصر

أمير كرارة
أمير كرارة

أعرب الفنان أمير كرارة عن سعادته الشديدة لفوز منتخب مصر بمبارة اليوم أمام الكاميرون بضربات جزاء.

 

وشارك "كرارة" صورة للمنتخب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات “انستجرام” يهنئ خلاله المنتخب وعلق قائلا: “مبروك يا أجمد منتخب في الدنيا، مبروك يا مصر”.

 أمير كرارة 

 

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، بعدما فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما باستاد أحمدو أهيدجو في إطار ربع النهائي.

في المقابل، تأهل منتخب الكاميرون لنصف النهائي بعدما أحبط مغامرة جامبيا بهدفين نظيفين، في إطار مباريات دور ربع النهائي.

وضرب منتخب مصر موعدًا مع السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية المقرر له يوم الأحد المقبل.

وانتهت المباراة بنتيجة 4- 2 لصالح المنتخب المصري والذي سعى لتحقيق الفوز على نظيره الكاميرونى ، خاصة وأن التاريخ يبتسم للفراعنة فى  مواجهات الفريقين ، حيث التقى المنتخبان من قبل خلال 27 مباراة فى جميع البطولات سواء القارية أو الودية، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز فى 15 مباراة، فيما فازت الكاميرون فى 6 مواجهات، وكان التعادل حاضراً فى مباريات المنتخبين خلال 6 لقاءات أخرى. 

وكان آخر فوز حققه الفراعنة على الأسود منذ 12 عاما وبالتحديد يوم 25 يناير من عام 2010، أى منذ 12 عاما ، عندما التقت مصر مع الكاميرون فى ربع نهائى بطولة الأمم الإفريقية، والتى انتهت  بنتيجة 3 / 1، باللقاء الذى أقيم بأنجولا، باستاد أومباكا بمدينة بنجويلا الأنجولية، سجل الأهداف أحمد حسن بالدقيقة 25 فى مرماه بالخطأ، وفى الدقيقة 37 سجل الهدف الأول للفراعنة فى المباراة، ليتعادل المنتخبان ، بهدف لكل منهما، فتم اللجوء إلى شوطين إضافيين سجل أحمد ناجى جدو هدف تقدم الفراعنة ، في الدقيقة الأولى من الشوط الأضافى الأول، ثم اختتم الصقر بعد 3 دقائق من هدف جدو، محرزا الهدف الثالث للفراعنة لينتهى اللقاء.

نصف النهائى عبر فريق التحدى عام 2010 السن الفنان امير كرارة إلى مره مبروك انتهت

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قيمة مصر

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