في اليوم العالمي للسرطان.. هذه الأطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

اليوم العالمي للسرطان هو تظاهرة سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، حيث يتم الاحتفال به في الرابع من فبراير من كل عام لزيادة الوعي بمرض السرطان والتشجيع على الوقاية منه واكتشافه وعلاجه.

ويعتبر مرض السرطان أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، فهو أهم أسباب الوفاة بين سكان العالم، حيث يعد سرطان المعدة أكثر الأنواع انتشارًا، ففي السطور التالية قدم الخبراء بموقع "hindustantimes" الأطعمة التي يجب أن تتجنبها من أجل تفادي خطر الإصابة بسرطان المعدة.

أكد الأطباء أنه يمكن لما تأكله أن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة أو تقليل فرص الإصابة بسرطان المعدة، لذا توصي جمعية السرطان الأمريكية الأشخاص باتباع نمط الأكل الصحي لتجنب خطر الإصابة بسرطان المعدة.

نوه الأطباء، أن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة والحبوب الكاملة وتجنب أو الحد من اللحوم الحمراء والمعالجة والمشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة المصنعة هي بعض التغييرات التي ينصح بها في نمط حياتك لتجنب هذا النوع من السرطانات.

كما تميل سرطانات المعدة إلى النمو تدريجيًا، حيث يتم تشخيص أقل من 20 في المائة فقط من مرضى سرطان المعدة في العالم في مرحلة مبكرة، بينما يتم تشخيص 50 في المائة عند تقدم المرض.

الأعراض الشائعة لسرطان المعدة:

قبل تطور سرطان المعدة، هناك تغيرات ما قبل سرطانية تحدث غالبًا في البطانة الداخلية للمعدة، فنادرًا ما تُظهر هذه التغييرات المبكرة وبالتالي لا يتم اكتشافها، والتي منها بعض صعوبة البلع، الشعور بالانتفاخ أو الامتلاء، عدم الراحة في منطقة البطن، بالإضافة إلى حرقة أو عسر الهضم المستمر.

أطعمة يجب تجنبها للحماية من خطر الإصابة بسرطان المعدة:

إن تجنب الأطعمة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة هو الخطوة الأولى نحو الوقاية من مخاطر الإصابة بسرطان المعدة.

اللحوم الحمراء:

تم تصنيف لحوم البقر والضأن على أنها مادة مسرطنة من المجموعة مما يعني أنها ربما تسبب السرطان، حيث يرتبط تناول الكميات الكبيرة من اللحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 45٪.

الدهون المشبعة:

من المحتمل أن يرتبط إجمالي الدهون ارتباطًا إيجابيًا بخطر الإصابة بسرطان المعدة، فهناك أنواع فرعية محددة من الدهون لها تأثيرات مختلفة، حيث يعد الكعك والبسكويت والحلويات واللحوم المصنعة أمثلة على الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

الكحول:

يزيد الكحول من تغلغل المواد المسرطنة في الخلايا، حيث يؤثر على قدرة الخلايا على أداء المهام وتحويلها إلى خلايا سرطانية.

التبغ:

يزيد التدخين من مخاطر الإصابة بسرطان المعدة، وخاصةً سرطانات الجزء العلوي من المعدة بالقرب من المرئ، فمعدل الإصابة بسرطان المعدة حوالي الضعف لدى المدخنين.