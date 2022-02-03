الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بجبنة الريكوتا.. وصفة الفطائر بالفرن مع الطماطم والباذنجان

الطماطم
الطماطم

تعد وصفة الفطائر بالفرن مع الطماطم والباذنجان من الوصفات المفضلة لربات البيوت المصريات وهذه الوصفة الكلاسيكية يتم إعدادها بعدة طرق ونعرض لكم فيما يلي طريقة تحضير ها مع إضافة الجبنة لها.
المكونات
-4 بيض

-100 جرام طحين

-60 جرام جبن بارميزان مبشور

-نصف كوب حليب
-1 ملعقة كبيرة.

_٢ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز
-200 جرام جبنة ريكوتا
-1 حفنة من أوراق البقدونس المفروم
-1 فص ثوم
-2 باذنجان مقطع مكعبات
-20 زيت اخضر  أو زيتون أسود منزوع النوى
-نصف كوب من الطماطم
-200 جرام جبن موزاريلا

مكعبات ملح وفلفل اسود من المطحنة

طريقة التحضير

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية ثم ضعي مقدار من الزيت  على طبق خبز بيضاويج؛ ثم يخفق البيض بالشوكة في وعاء وبعدها  نضيف الدقيق ونصف جبن البارميزان ورشة ملح وفلفل ، ثم نخلط كل شيء معا ويُخفق باستمرار ، ويُسكب الحليب ويُخلط حتى يتم الحصول على مزيج متجانس.

ثم سخني زيت الزيتون في مقلاة قطرها 20 سم على نار متوسطة إلى عالية  و اسكبي مغرفة صغيرة من الخليط ، ثم رجي المقلاة في جميع الاتجاهات لتوزيعها بالتساوي على السطح بالكامل؛ واطهي الفطيرة لمدة دقيقة واحدة على كل جانب ، ثم انقليها إلى طبق وغطيها لتظل دافئة وكرري العملية مع باقي العجينة. في وعاء السلطة ، ثمود اخلطي جبنة الريكوتا والبارميزان المتبقي والبقدونس مع الملح ووزعي المزيج فوق الفطائر ، ولفيها حول الحشوة وانقلها إلى الطبق ثم اقلي الثوم في مقلاة متوسطة غير لاصقة حتى يصبح ذهبي اللون و لا تدعه يحترق.

ثم يُضاف الباذنجان ورشة ملح ويُطهى أثناء تغطيته لمدة 5 دقائق وبعدها نضيف الزيتون والطماطم، ورشة ملح، ثم نخفض النار ونتركها تنضج لمدة 10 دقائق بعدها تسكب صلصة الطماطم الباذنجان فوق الفطائر الملفوفة وتُخبز لمدة 20 دقيقة.

ونرش الوجه بجبنة الموزاريلا ، ثم نعيدها إلى الفرن لمدة 5 دقائق ، حتى تذوب الجبنة ثم خففي النار واتركيها لمدة 10 دقائق وتُسكب صلصة الطماطم الباذنجان فوق الفطائر الملفوفة وتُخبز لمدة 20 دقيقة. 

وصفات تحضير الباذنجان وصفات طعام جبنة الريكوتا الفطائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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