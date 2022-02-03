الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

السبت.. أمينة خيرت تقدم أوبرا الشهامة الريفية على المسرح الكبير

أمينة خيرت
أمينة خيرت

تشارك الميزوسوبرانو أمينة خيرت، فى حفل ضخم لأوركسترا القاهرة السيمفونى، بقيادة المايسترو الايطالية إيزابيلا أمبروسينى ومشاركة مواطنيها المغنيين الميتزوسوبرانو إيلينا فارنوڤا ، التينور داڤيد رايو ، السوبرانو تيزيانا فيتى ، الباريتون أليسيو كوارزيما إسكوبر، وذلك بعد غد السبت الموافق ٥ فبراير على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكانت قد انتهت أمينة خيرت، من إجراء عدة بروفات مع كورال أكابيلا تدريب مايا جيفينريا؛ لخروج الحفل على أكمل وجه.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج اوبرا الشهامة الريفية ( كافاليرا روستيكانا ) للموسيقار الايطالى العالمى بيترو ماسكاني، وتدور قصتها في صقلية حول توريدو الذي أغرى الفتاة سانتوزا ثم هجرها من أجل حبيبته السابقة لولا، وتحاول سانتوزا الانتقام منه عن طريق كشف علاقته بلولا فتروى تفاصيل هذه العلاقة لزوج لولا الذي لا يتقبل الأمر ويقتل توريدوف في النهاية.

ويقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع، بداية من قياس درجة الحرارة، والدخول من بوابات مخصصة لتعقيم الجمهور، وارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل، وهي: 

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
  • الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • غير مسموح بتحريك المقاعد.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

جدير بالذكر أن بيترو ماسكاني توفى عام 1945 ، أشتهر بأعماله للأوبرا وعرف بـ"أبو الأوبرا الواقعية" التي ظهرت في الساحة الموسيقية بإيطاليا في آخر عشر سنوات من القرن التاسع عشر .

أمينة خيرت الميزوسوبرانو أمينة خيرت أوركسترا القاهرة السيمفوني حفل أمينة خيرت احتفالات دار الاوبرا المصرية المسرح الكبير أوبرا الشهامة الريفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

تفاصيل اعتداء أولياء أمور على رئيسة لجنة امتحانات بالدقهلية.. و«التعليم» تعلق

عودة أبوجبل.. تشكيل منتخب مصر أمام الكاميرون فى نصف نهائى أمم إفريقيا

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 على بوابة الأزهر

«الأرصاد»: طقس الجمعة بارد.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

ماجد حبته

دورة ألعاب أوليمبية.. وسياسية

صور

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان