السبت.. أمينة خيرت تقدم أوبرا الشهامة الريفية على المسرح الكبير

تشارك الميزوسوبرانو أمينة خيرت، فى حفل ضخم لأوركسترا القاهرة السيمفونى، بقيادة المايسترو الايطالية إيزابيلا أمبروسينى ومشاركة مواطنيها المغنيين الميتزوسوبرانو إيلينا فارنوڤا ، التينور داڤيد رايو ، السوبرانو تيزيانا فيتى ، الباريتون أليسيو كوارزيما إسكوبر، وذلك بعد غد السبت الموافق ٥ فبراير على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكانت قد انتهت أمينة خيرت، من إجراء عدة بروفات مع كورال أكابيلا تدريب مايا جيفينريا؛ لخروج الحفل على أكمل وجه.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج اوبرا الشهامة الريفية ( كافاليرا روستيكانا ) للموسيقار الايطالى العالمى بيترو ماسكاني، وتدور قصتها في صقلية حول توريدو الذي أغرى الفتاة سانتوزا ثم هجرها من أجل حبيبته السابقة لولا، وتحاول سانتوزا الانتقام منه عن طريق كشف علاقته بلولا فتروى تفاصيل هذه العلاقة لزوج لولا الذي لا يتقبل الأمر ويقتل توريدوف في النهاية.

ويقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع، بداية من قياس درجة الحرارة، والدخول من بوابات مخصصة لتعقيم الجمهور، وارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل، وهي:

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

غير مسموح بتحريك المقاعد.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

جدير بالذكر أن بيترو ماسكاني توفى عام 1945 ، أشتهر بأعماله للأوبرا وعرف بـ"أبو الأوبرا الواقعية" التي ظهرت في الساحة الموسيقية بإيطاليا في آخر عشر سنوات من القرن التاسع عشر .