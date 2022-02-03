بعد وفاتها.. أبرز المحطات في حياة الفنانة عايدة عبد العزيز

توفيت اليوم، الفنانة عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض عن عامر ناهز 86 عاما، وعانت قبل وفاتها من الزهايمر.

«الدستور» ترصد أبرز المحطات في حياة عايدة عبد العزيز

نشأتها

ولدت في 27 أكتوبر 1930 بمحافظة الدقهلية، حصلت على دبلوم المعلمين، ودرست بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما حصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت من لندن.

زواجها

تزوّجت عايدة عبد العزيز من المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم الذي تعرفت عليه خلال دراستها بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتبدأ من هنا قصّة حبهما التي توّجت بالزواج.

وأنجبت عايدة من زوجها أحمد عبد الحليم ولد يدعى “شريف” وبنت تعيش خارج مصر، وظلّت عايدة على ذمة زوجها حتى رحل عن عالمنا في 2013.

اشتغالها بمهنة التدريس

بعد أن تخرجت عايدة عبد العزيز من معهد المعلمات للفنون بالمسرح المدرسي، عملت لفترة مدرسة بوزارة التربية والتعليم ومشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس.

الصدفة تدفعها للفن

ولعبت الصدفة دورًا في حياة عايدة ولفتت أنظار الجميع بعد أن نجحت في تدريب فرق مسرحية بالمدارس، فتحوّلت حياتها من مدرسة إلى ممثلة ومن هنا قررت عايدة الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.

وقالت عايدة عبد العزيز في حوار سابق، عن هذه المرحلة: “كنت مدرسة وأصبحت ممثلة بالصدفة عندما طلبت منى إدارة مدرسة السنية بالزمالك أن أحصل على دورة حتى أقوم بتدريب الطلبة”.

وتابعت الفنانة عايدة: «بعدها ثم أشاد بأدائي الجميع، فدخلت المعهد العالي للفنون المسرحية، وتركت التدريس وأصبحت ممثلة».

وبالفعل اتجهت عايدة بعد تركها مهنة التدريس وتخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية إلى العمل في الإذاعة كممثلة، حيث كان أول أعمالها أوبريت “يوم القيامة” عام 1961.

من الإذاعة إلى السينما.. عايدة تظهر على الشاشة

نجحت الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز في أن تلفت الأنظار إليها، فبعد نجاحها بالإذاعة استطاعت أن تدخل عالم السينما فظهرت لأول مرّة على الشاشة عام 1962 من خلال فيلم “صراع الأبطال”.

وقدمت عايدة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية بجانب عمالقة من نجوم الوسط الفني، واستطاعت أن تلعب كافة الأدوار باحترافية كبيرة ومصداقية عالية جعلت بعض النجوم يغيرون منها.

أعمالها الفنية

تركت عايدة عبد العزيز بصمة مع الجمهور، حيث قدمت عددا من الأعمال السينمائية ومنها أفلام "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامي والعبيط، خرج ولم يعد".

كما شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس"، "ملكة فى المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار، ضمير أبلة حكمت".

إصابتها بالزهايمر

وبدأت معاناة عايدة عبد العزيز في الحياة بعد رحيل زوجها وحبيب عمرها الفنان والمخرج أحمد عبد الحليم عام 2013، حيث دخلت في نوبة اكتئاب شديدة جعلتها تتوقف عن التمثيل.

ورغم محاولات بعض من زملائها بالوسط الفني إعادتها مرّة أخرى كما فعل الفنان يحيى الفخراني حيث شجعها لمشاركته في مسلسل “دهشة” عام 2014 إلا أنها قررت الابتعاد للمرة الثانية.

ولم يكن الاكتئاب فقط بل عانت عايدة عبد العزيز أيضًا من عدة أمراض بعد رحيل زوجها أبرزها كان إصابتها بالزهايمر وكسر بالحوض.

وكشف شريف عبد الحليم، نجل عايدة عبد العزيز، أن والدته أصيب بالزهايمر حيث أصبحت تنسى الأحداث القريبة، كما أصيبت بكسر في الحوض أدى إلى خضوعها إلى جراحة.