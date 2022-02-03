الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منعته من الغش.. ضبط طالب وأسرته تعدوا على معلمة بالضرب في الدقهلية

القبض
القبض

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا محافظة الدقهلية من إلقاء القبض على ولي أمر طالب (والده ووالدته) بعد قيامهم بالتعدي بالسب والشتم والضرب على مراقبة أمام لجنة امتحان الشهادة الإعدادية بمدرسة الإعدادية بقرية الطويلة التابعة لإدارة طلخا التعليمية وذلك لقيامها بحسب الهاتف المحمول الخاص بالطالب لملاحظتها قيامه بالغش.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين لجان الشهادة الاعدادية بالمدرسة الاعدادية بالطويلة بحدوث مشاجرة أمام المدرسة بالخارج.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، وبالفحص  تبين قيام ولي أمر الطالب"سمير .محمد .س.م"،15 سنة، طالـب بالصـف الثالث الاعدادي وهما كلا من "محمد.م.ي.م"، 40 سنة،عامل ، وزوجتة "شيماء .غ.ع"، 35 سنة، عاملـه بالتعدي بالسـب  والضرب  على "ربعـه.ا.ع.ا"، 50 سنة، مراقبه بالمدرسة لقيامها بعمل محضر غش للطالب المذكور .
وبسـؤال المُدرسة اتهمـت المشـكو فـى حقهـم بالتعـدي عليهـا بالضـرب بالايـدى وأحـداث إصابتها بكـدمات بالذراع الأيمـن وذلـك لقيـامهم بسحب الهاتف المحمول الخاص بالطالب دون تحرير محاضر غش للطالب.
بتقنين الإجراءات جري ضبط المتهمين وبمواجهتهم  اعترفوا بارتكابهم الواقعة اعتقادا منهم لقيامها بتحرير محضر غش لنجليهما.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ضباط وحده مباحث شرطة طلخا طالب

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