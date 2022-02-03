الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إيمان علام تنظم زيارة لمهندسي دمياط

إيمان علام
إيمان علام

نظمت المهندسة إيمان علام، المرشحة على منصب نقيب المهندسين، اليوم الخميس زيارة إلى دمياط، ولقاء عدد من مهندسي المحافظة في إطار جولاتها الانتخابية.

وقالت علام، إنه تم النقاش حول مستقبل النقابة وتطوير قانونها ورؤيتها كمرشحة على منصب نقيب عام المهندسين وبرنامجها الانتخابى.

وأضافت أن اللقاء حضره كل من مهندسة أماني فتح الله عضوة نقابة فرعية الإسكندرية المرشحة على مقعد مكمل عمارة والمهندس شريف كامل المرشح على مقعد رئيس نقابة فرعية دمياط وقائمته والمهندس محمد خشبة المرشح على مقعد رئيس نقابة فرعية دمياط أيضا، والمهندس فادى البغيلى المرشح على مقعد شعبة عامة مدنى تحت السن، وعدد من المهندسين غير المرشحين الداعمين لي.  

 

المرشحين محافظة دمياط هندسة نقابة فرعية نقابة المهندسين انتخابات نقابة المهندسين هاني ضاحي نقيب المهندسين المهندسة إيمان علام

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