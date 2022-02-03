سوسن بدر لـ«الدستور»: «البحث عن علا» يرصد أهمية دور المرأة في المجتمع

وسط حالة من الترقب الجماهيري، ينطلق اليوم الخميس، أولى حلقات مسلسل «البحث عن علا» بطولة النجمة هند صبري، والفنانة القديرة سوسن بدر، عبر منصة نتفلكس العالمية، والذي يأتي فى 6 حلقات؛ استكمالًا لأحداث مسلسل «عايزة أتجوز» الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه منذ 11 عاما.

يتساءل الكثير من الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعى، عن كيفية استكمال أحداث «عايزة اتجوز» فى «البحث عن علا» وتطور الشخصيات خلال الأحداث؛ لذا تواصلت «الدستور» مع الفنانة القديرة سوسن بدر، التى تجسد دور «سهير» والدة «علا» وكشفت أن ««البحث عن علا»علا» تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من خلال 6 حلقات فقط، يتم خلالهم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية منها الطلاق و الغُربة، وفراق الأحباب، كما يظهر أهمية دور المرأة فى المجتمع.

وأضافت «سوسن» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: أريد أن أوضح للجمهور أن «البحث عن علا» ليس امتداد لأحداث «عايزة اتجوز» لكنه يسرد أحداث تطور العلاقات والشخصيات في المسلسل بعد غياب دام أكثر من ١٠ سنوات؛ حيث تخوض «علا» التى تجسدها الفنانة هند صبري، خلال ست حلقات العديد من المغامرات في عالم جديد ورحلة مميزة تتأرجح فيها ما بين دوامة الحياة وبين محاولاتها لإعادة اكتشاف ذاتها كامرأة في حين تحاول الموازنة بين دورها كأم وزوجة ورائدة أعمال، ومن هنا تكمن الأحداث فهل تتمكّن بمساعدة أسرتها وفي مقدمتهم والدتها «سهير» التى أجسد شخصيتها، من بناء حياة خاصة بها وإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة ومحاولاتها للخوض في مغامرات جديدة في حياتها.

وفى سياق آخر أكدت الفنانة القديرة، أن هناك تطور ملحوظ للمستوى الدرامي الحالي قائلة: سعيدة جدًا بحالة الانتعاشة على معظم القنوات الفضائية، وسط وجود عدد كبير من المسلسلات التى تعيد الأسرة المصرية لشاشة التليفزيون بعيدًا عن الموسم الرمضانى، وتناقش قضايا مهمة تسهم فى بناء جيل جديد، وتتيح الفرصة لمشاركة الوجوه الشابة على مستوى الصناعة أو التمثيل؛ وكذلك لعمال الديكور والإضاءة والفنيين وغيرهم الذين كانوا لا يعملون إلا في شهر واحد فقط، وأصبح أمامهم الآن فرص للعمل طوال السنة.

أحداث «البحث عن علا»

تدور أحداث مسلسل «البحث عن علا» حول شخصية علا عبد الصبور التي تزوجت بعد مواقف عديدة مرت بها لاختيار شريك حياتها في مسلسل «عاوزة أتجوز» ويناقش موضوعات مهمة ومتنوعة، مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، الغُربة، والتفكك الأسرى، وفراق الأحباب.

وكان قد كشف البرومو الرسمي للعمل عن حدوث تغييرات جذرية بحياة علا عبد الصبور وحدوث مفارقات عديدة في إطار كوميدي، فأصبحت لديها إصرار لإثبات أنها قادرة على تحدي صعوبات الحياة وحدها دون رجل، خاصة وأن زوجها الذي يجسده الفنان هاني عادل سيطلقها، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال «البحث عن علا»

ويشارك في بطولة مسلسل «البحث عن علا» نخبة كبيرة من الفنانين منهم سوسن بدر، خالد النبوي، فتحى عبد الوهاب، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، لطيفة فهمي، داليا شوقي، ياسمينا العبد، أيسل رمزي، وعمر شريف.

ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة "نتفليكس" الإلكترونية، في 190 دولة حول العالم، مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة ومدبلجا إلى 4 لغات.