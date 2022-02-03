مساعدات إغاثية للبنان وإطلاق «إحياء الحرف التراثية لأهالي النوبة».. أبرز أنشطة «التضامن»

أجرت وزارة التضامن، الخميس، عددًا من الأنشطة تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

«التضامن»: مساعدات إغاثية عاجلة إلى لبنان

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، كلًا من؛ جمعية الهلال الأحمر المصري، ومنظمات المجتمع المدني لتجهيز وإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان بشكل عاجل، وذلك اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية في إذكاء الروح العربية وضرورة تقديم كل الدعم للدول الشقيقة خاصة في وقت الأزمات والمحن، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن إرسال مساعدات عاجلة مقدمة لدولة لبنان الشقيق لمواجهة التداعيات الأخيرة التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة.

https://www.dostor.org/3703482



«القباج» تسلم مشروعات تمكين اقتصادي ومفاتيح 40 منزلا لأهالي «دراو» بأسوان

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، احتفالية تسليم 40 منزلًا بعد إعادة إعمارها وتسليم مشروعات تمكين اقتصادي للأهالي بقرية المنصورية مركز «دراو» في أسوان أحد القرى المستهدفة للتطوير والتنمية.

https://www.dostor.org/3703992

نيفين القباج تطلق مشروع «إحياء الحرف التراثية لأهالى النوبة»

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، القافلة الطبية التي تم إعدادها لتوقيع الكشف الطبي على العيون وإجراء العمليات الجراحية للأهالي بمحافظة أسوان، من خلال مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العمليات وتسليم النظارات.

https://www.dostor.org/3703997



القباج: "حياة كريمة" تناهض الفقر بكافة أشكاله .. وتوجهيات القيادة السياسية بأن نجوب القري والنجوع

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل بمفردها، وإنما بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني، فهم بمثابة الأذرع التنفيذية والشريك الأساسي لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلي أن مصر تشهد يوما بعد الآخر إنجازًا جديدًا مشتركا على أرض الواقع والشراكة ووحدة. الهدف هما من مبادئ الحياة الكريمة التي ننشدها جميعًا.

https://www.dostor.org/3704004

صندوق علاج الإدمان يبث لقاء تجنب العامل عقوبة الفصل من الوظيفة

يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، بث مباشر غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءا على الصفحة الرسمية للصندوق «فيس بوك» حول كيفية علاج الموظف متعاطي المخدرات، لتجنب الفصل من العمل في حال التقدم طواعية للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023، حتى في ظل تطبيق القانون حاليا طالما أنه تقدم من تلقاء نفسه للعلاج قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي.

https://www.dostor.org/3704024