الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحويل الكهرباء من هوائى إلى أرضى فى 8 مناطق سكنية بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تحويل الكابلات الكهربائية من هوائي إلى أرضي بمناطق: (عزبة السادات، شارع 15 من الموقف، شارع الإذاعة بالكيلو 4، عزبة العسكر  كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية لمدخل الكيلو 7 بحي الشروق)، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية 2021/2022 المصدق عليها من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتحسين مستوى أداء التيار الكهربائي والإنارة بتلك المناطق في الأحياء السكنية ضمن أعمال التطوير بالمدينة.

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وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه جارِ العمل بمناطق محدودي الدخل، حي الشروق بالكيلو 7، الشيخ عطيوة، الكيلو 2 ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة في رفع كفاءة قطاع الكهرباء في 8 مناطق سكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتحويل الهوائي إلى كابلات أرضية وتركيب أعمدة إنارة جديدة. 

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وأشار جاب الله إلى أنه تم البدء بوضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي تم الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة، موجهًا بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات الجارية بقطاع الكهرباء بنطاق المدينة والمركز طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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وأوضح رئيس المدينة أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة بالشارع تعمل على خدمة أهالي مطروح، للارتقاء بكافة الخدمات فى جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية التى تصب في مصلحة المواطنين في إطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانة المدينة السياحية.

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، بمتابعة أعمال خطة الكهرباء لتحسين مستوى التيار الكهربائي بنطاق المدينة.

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محافظ مطروح شركة كهرباء المرحلة الثانية الخطة الاستثمارية الكابلات الكهربائية

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