مجسم للجامع الأزهر والكعبة بجناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

شيدت معلمات رياض الأطفال ضمن مبادرة "الأزهر جامعا وجامعة" مجسما للجامع الأزهر وللكعبة ولجبل عرفات، كما قام طلاب وطالبات رياض الأطفال بتنفيذ مناسك الحج، لتعريف زوار جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمناسبة الحج.

كما قدمت معلمات رياض الأطفال كتابا تفاعليا مصنوع من الجوخ يحمل اسم "الأزهري الصغير" يحتوي على تفاصيل لأركان الإسلام والإيمان، وكيفية تعليم الوضوء والصلاة للأطفال، كما قدمنَّ قصة الفيل والكتكوت مصنوعة من الجوخ والخامات الطبيعية من خلال العرائس القفازية لتعليم الطلاب آداب احترام الطريق وبعض القيم الأخلاقية.

كما قدمنَّ المعلمات مسرح خيال ظل بعنوان " فيل أبرهة" تحكي قصة أبرهة، فضلا عن إجراء المسابقات والألغاز وتقديم الهدايا المقدمة للأطفال، بالإضافة إلى ورش الرسم على الوجه والورش الفنية بما تضمنها من تشكيل ونسيج لوحات من الفوم وتلوين على أشكال من الجبس.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ويقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب (التطرف الإلكتروني.. الأسباب والمظاهر وسبل المكافحة)، من إصدارات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، يتناول طرق مواجهة التطرف في الفضاء الرقمي.

يشير الكتاب إلى أن الفضاء الرقمي لم يقتصر دوره على كونه وسيلة للتواصل والتعارف بين مختلف الشعوب؛ بل إنه – وللأسف – أصبح مرتعًا للحركات والتنظيمات المتطرفة والإرهابية، فلم تتوان تلك الحركات وقرناؤها في استغلال ثورة التطور التكنولوجي والشبكة العنكبوتية لتحقيق مآربها وأفكارها المغلوطة ومحاولة تجنيد مؤيدين جدد؛ فأصبح الربط بين وسائل التواصل الإلكتروني والعمل الإرهابي من صميم الأنشطة الإرهابية.