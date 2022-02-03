الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون فى نصف النهائى وتشكيل الفراعنة والأسود المتوقع

مصر
مصر

تتحول أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الخميس، إلى ملعب أوليمبي الكاميروني لمتابعة مباراة مصر والكاميرون في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لحسم المتأهل إلى الدور النهائي بين الفراعنة والأسود، ما جعلنا نرصد تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

موعد مباراة مصر والكاميرون اليوم

تنطلق صافرة الحكم الجامبي بكاري جاساما في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة معلنا بدء مباراة منتخب مصر والكاميرون على ملعب أوليمبي.

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراته اليوم ضد الكاميرون بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: محمد أبوجبل "محمد صبحي".
  • الدفاع: أحمد فتوح- محمد عبدالمنعم- محمود حمدي الونش- عمر كمال عبدالواحد.
  • الوسط: حمدي فتحي- محمد النني- عمرو السولية.
  • الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد- محمد صلاح.

تشكيل الكاميرون المتوقع ضد مصر

  • حراسة المرمى: أندريه أونانا.
  • الدفاع: نوهو تولو، مايكل نجاديو، أونجيني، كولينز فاي.
  • الوسط: أندريه زامبو أنجيسا، بيري كوندي، نيكولاس نجاماليو، صامويل أوم جويت.
  • الهجوم: كارل توكو إيكامبي، فينسنت أبو بكر.
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تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباريات الأهلي في مونديال الأندية

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مباراة مصر والكاميرون.. هذه نصائح تجنبك الانفعال أثناء المشاهدة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون 

• قناة النبأ الليبية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون 

• التردد: 11096.

• معدل الترميز: 27500.

• معدل الاستقطاب: أفقي.

• معدل تصحيح الخطأ: ¾.

• اسم القناة في الرسيفر: Al Nabaa 

تردد قناة تيلي تيلي تشاد الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

• اسم القناة: تيلي تيلي تشاد

• تردد : 12015 على القمر الصناعي نايل سات

• الاستقطاب: أفقي H.

• معدل الترميز: 27500.

• القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الجزائرية الأرضية على نايل سات

• التردد: 11680

• الاستقطاب: أفقي

• الترميز: 27500

• شفرة القناة: 1100000000000000

تردد قناة فوكس سبورت 

• اسم القناة:  فوكس سبورت

• التردد: 12284

• الاستقطاب: أفقي H.

• معدل الترميز: 27500.

• القمر الصناعي: نايل سات.

موعد مباراة مصر والكاميرون اليوم موعد مباراة مصر والكاميرون تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون تشكيل الكاميرون المتوقع ضد مصر تردد القناة الجزائرية الأرضية القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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