154 ألف إصابة جديدة بكورونا في اليابان وبولندا

سجلت اليابان وبولندا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 154.477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتجاوزت حالات الإصابة اليومية الجديدة بـ "كوفيد-19" في اليابان عتبة الـ100 ألف حالة للمرة الأولى، رغم جهود الدولة المضنية لاحتواء الموجة السادسة من الإصابات والمدفوعة بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

ووفقًا لإحصاء وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، استنادًا إلى بيانات الحكومة المحلية، فقد تجاوز الإجمالي التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان عتبة الـ3 ملايين حتى اليوم الخميس.

وتشهد اليابان زيادة حادة في عدد الإصابات، على الرغم من الجهود المكثفة المبذولة لمكافحة العدوى، من بينها فرض إجراءات شبه طوارئ في 34 مقاطعة للحيلولة دون إنهاك المنظومة الطبية.

وتتضمن الإجراءات أيضا مطالبة الحانات والمطاعم بالإغلاق مبكرا وعدم تقديم المشروبات الكحولية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 54 ألفًا و477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 5 ملايين و35 ألفًا و796 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 307 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 106 آلاف و60 حالة.

وأضافت الوزارة أن هناك 16 ألفًا و811 شخصًا يخضعون للعلاج في المستشفيات في جميع أرجاء بولندا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4 ملايين و99 ألفًا و13 شخصًا.