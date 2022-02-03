الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

154 ألف إصابة جديدة بكورونا في اليابان وبولندا

كورونا
كورونا

سجلت اليابان وبولندا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 154.477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتجاوزت حالات الإصابة اليومية الجديدة بـ "كوفيد-19" في اليابان عتبة الـ100 ألف حالة للمرة الأولى، رغم جهود الدولة المضنية لاحتواء الموجة السادسة من الإصابات والمدفوعة بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

ووفقًا لإحصاء وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، استنادًا إلى بيانات الحكومة المحلية، فقد تجاوز الإجمالي التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان عتبة الـ3 ملايين حتى اليوم الخميس.

وتشهد اليابان زيادة حادة في عدد الإصابات، على الرغم من الجهود المكثفة المبذولة لمكافحة العدوى، من بينها فرض إجراءات شبه طوارئ في 34 مقاطعة للحيلولة دون إنهاك المنظومة الطبية.

وتتضمن الإجراءات أيضا مطالبة الحانات والمطاعم بالإغلاق مبكرا وعدم تقديم المشروبات الكحولية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 54 ألفًا و477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 5 ملايين و35 ألفًا و796 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 307 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 106 آلاف و60 حالة.

وأضافت الوزارة أن هناك 16 ألفًا و811 شخصًا يخضعون للعلاج في المستشفيات في جميع أرجاء بولندا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4 ملايين و99 ألفًا و13 شخصًا.

وارسو بولندا كورونا فيروس كورونا طوكيو اليابان

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«مد إجازة منتصف العام أسبوعًا لارتفاع إصابات كورونا».. الحكومة ترد

المحكمة الاقتصادية تنظر دعوى عاملين سابقين ضد شركة «أورانج» بسبب تأمينات الحياة

إيتو معتذرًا: «كل الاحترام لمنتخب مصر»

مبروك عطية: «ضرب الزوجة مباح فى حالة النشوز ولن نلغيها عشان حقوق المرأة»

وزير الرياضة يتوجه إلى «ياوندى» لمؤازرة المنتخب أمام الكاميرون

توب الرجالة غالى.. ولا يليق بمراوغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

توب الرجالة غالى.. ولا يليق بمراوغ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

صور

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جرافات الاحتلال تهدم مساكن في رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2