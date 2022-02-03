انقلاب سيارة ودراجة نارية.. إصابة 10 في حادثين منفصلين بأسوان

شهدت محافظة أسوان صباح اليوم الخميس، إصابة 10 أشخاص إثر حادثتين متفرقتين، حيث أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة جامبو - بقرية الرمادي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وجاءت الحادثة الثانية بانقلاب دراجة نارية - موتوسيكل، بجوار معبد حورس بمركز إدفو، أسفر عن إصابة شخصين.

شهدت منطقة الحمام بقرية الرمادي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، انقلاب سيارة جامبو؛ أسفرت عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام، وذلك لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم.

تلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة جامبو في طريق الحمام بقرية الرمادي بمركز إدفو بمحافظة أسوان، حيث أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام، وذلك لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم.

أصيب شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية -موتوسيكل، بجوار معبد حورس بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حيث تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا؛ يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية -موتوسيكل، بجوار معبد حورس بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.