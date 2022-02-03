علاقات مشبوهة.. أبرز فضائح مشاهير أمريكا الذين سقطوا بسبب «الغراميات»

تاريخ الولايات المتحدة مليء بفضائح وعلاقات عاطفية لأغلبية المشاهير في البلاد سواء من رؤساء وسياسيون وإعلاميون، تكشفت بعد ذلك لشعبهم وكانت السبب الرئيسي في خسارة حياتهم السياسية والاجتماعية فيما بعد.

كان آخرها رئيس شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، جيف زوكر، الذي أثار الجدل عبر وسائل الإعلام بعد انفضاح أمر علاقته بزميلة له بعد دوام 9 سنوات من العمل.

“الدستور” ترصد في تقريره التالي أبرز المشاهير في الولايات المتحدة الذين لحقتهم فضائحهم.

جيف زوكر وأليسون جولست

أعلن جيف زوكر رئيس شبكة CNN استقالته من منصبه، مساء الأربعاء.

وقال زوكر في رسالة للموظفين: "كجزء من التحقيق في فترة كريس كومو، سُئلت عن علاقة بالتراضي مع أقرب زملائي، شخص عملت معها لأكثر من 20 عامًا. أقر بأن العلاقة تطورت في السنوات الأخيرة لقد طُلب مني الإفصاح عنها عندما بدأت ولم أفعل. كنت مخطئا ونتيجة لذلك أنا أستقيل اليوم".

لم يذكر زوكر اسم الزميلة في رسالته للموظفين، لكن العلاقة كانت مع أليسون غولوست، كبير مسؤولي التسويق في CNN، وستبقى غولوست في عملها.

وقالت جولست في رسالة للموظفين: "جيف وأنا صديقان مقربان وشريكان محترفان منذ أكثر من 20 عامًا. مؤخرًا، تغيرت علاقتنا أثناء جائحة كورونا. يؤسفني أننا لم نكشف عنها في الوقت المناسب". وأضافت: "أنا فخورة للغاية بوقتي في CNN، وأتطلع إلى مواصلة العمل الرائع الذي نقوم به كل يوم".

وتولى زوكر رئاسة CNN في عام 2013، بعدما كان رئيسا لشبكة NBC، في وقت قال فيه مراقبو الصناعة إن CNN كانت تواجه أزمة هوية. وعمل زوكر على تجديد البرامج والمحتوى والبحث عن المواهب المهنية، واكتسب ثقة واحترام الموظفين في جميع أنحاء الشبكة.

جيفري أبستين

جيفري أبستين المقرب من عدة رؤساء وقادة داخل الولايات المتحدة وخارجها خلال الأعوام الماضية، والمتورط في عشرات الاعتداءات الجنسية، كان السبب في استقالة وزير العمل، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، أن رجل الأعمال جيفري أبستين، الذى يشكل محور فضيحة سياسية قضائية، حاول شراء شاهدين فى القضية المتهم فيها بالاستغلال الجنسى لقاصرات.

وبحسب الصحيفة فإن أبستين دفع فى نوفمبر وديسمبر الماضى نحو 350 ألف دولار لشخصين كانا يمكن أن يدليا بشهادة ضده فى حال محاكمته وجاءت هذه الرشوة بعدما كشفت صحيفة "ميامى هيرالد" أنه تفاوض على اتفاق سرى مع سلطات فلوريدا للإفلات من ملاحقات فدرالية.

هذا التساهل مع أبستين كان وراء استقالة وزير العدل ألكسندر أكوستا فى إدارة الرئيس دونالد ترامب، منصبه الجمعة، ويواجه أكوستا اتهامات بقيامه عام 2008 عندما كان يشغل منصب مدعي عام فيدرالي فى فلوريدا، بالتفاوض على اتفاق قضائى اعتبر أنه كان إيجابيًا جدًا لـ أبستين.

كانت النيابة فى نيويورك وجهت الأسبوع الماضي لرجل الأعمال الأمريكي الذى يتمتع بنفوذ كبير، تهماً تتعلق باستغلال جنسى لعشرات القاصرين، ما قد يعرضه للسجن 45 عاماً.

مونيكا لوينسكي وبل كلينتون

تعد فضيحة الرئيس الأسبق بيل كلينتون والمتدربة بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي، الأكثر تأثيرًا في الولايات المتحدة 1998.

واقرا كلينتون ومونيكا بأنهما مارسا الاستثارة الجنسية المتبادلة دون أن يصل الأمر إلى المعاشرة الجنسية الكاملة.

واضطر كلينتون 1998 للاعتراف عبر شريط فيديو بأنه أقام علاقة غير شرعية مع مونيكا في البيت الأبيض، ثمّ عاد بعد فترة قصيرة ليعترف بشكلٍ مباشرٍ على التلفزيون والدموع في عينيه بأنه "نادم" وأنه كذب علي الشعب الأمريكي، بشأن علاقته السرية مع مونيكا.