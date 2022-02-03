انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك تستقر لدى التجار اليوم

انخفاض البلطي .. أسعار الأسماك تستقر اليوم الخميس لدى التجار

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس، حالة من الاستقرار، باستثناء بعض الأصناف، في سوق العبور للجملة، والتي جاءت على النحو التالي:

- سعر السمك البلطي "1" من 21 : 24 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر السمك البلطي "2" من 17 : 20 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

- سعر كيلو فليه بلطي ما بين 30 : 110 جنيهًا.

- سعر السمك البوري "1" يتراوح من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- وظل سعر السمك البوري "2" مستقرًا ليتراوح من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- تراوح سعر سمك دنيس ما بين 90 : 130 جنيهًا للكيلو.

- سعر المكرونة السويسي من 30 : 60 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سعر المكرونة الخليجي 20 :30 جنيهًا للكيلو.

- سعر المكرونة المجمدة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك سردين ما بين 20 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر المرجان "1" من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر المرجان "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك مرجان مجمد من 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر سمك بربون "1" من 32: 50جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك بربون "2" من 24 : 30 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك بربون مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- وصل سعر برانيس إسكندراني من 25 : 45 جنيهًا (طاولة خشب).

- سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 80 : 100 جنيه للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- تراوح سعر كسكمري من 20 : 30 جنيهًا.

- سجل سعر قشر البياض من 80 : 100 جنيه للكيلو.

- سجل سعر سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك كابوريا 50 : 130 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

- أسعار جمبري جامبو من 400 : 480 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "1" من 300 : 380 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "2" من 200 :280 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "3" من 90 : 150 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري مجمد "2" 85 : 165 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).