الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة طفلة داخل جوال بالصف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة طفلة، بإحدى قرى الصف، لكشف ملابسات مقتلها، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وأكدوا أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت وعقب اكتشاف تغيبها، بحثوا عنها دون جدوى، حتى فوجئوا بالعثور على الجثة فجرًا ملقاة أمام المنزل.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفلة أمام منزلها بإحدى قرى الصف، ملقاة داخل جوال، بعد تغيبها عدة ساعات، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الجريمة، والتوصل لهوية الجاني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة داخل جوال، ملقاة أمام منزلها في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت خلال لهوها، وبحث عنها أفراد أسرتها، وبعد مرور عدة ساعات على تغيبها، تم العثور على جثتها فجرا، داخل جوال ملقاة أمام منزلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الجريمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الجيزة كاميرات المراقبة جثة طفلة الصف طفلة

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وائل لطفي

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