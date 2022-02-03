اليوم نظر تجديد حبس محمد الملاح المحلل الشرعي

ينظر قاضِ المعارضات اليوم الخميس، أمر تجديد حبس محمد الملاح، المحلل الشرعي، بعد قرار سابق من النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.

حيث ذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا في مطلع نوفمبر من العام الماضي عقب ظهور المتهم ببرنامج تليفزيوني بصحبة الإعلامي شريف عامر، ادَّعى خلاله أنه يعمل كمحلل شرعي وأنه سبق زواجه بـ 33 امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى.