كارول سماحة وعلى الحجار وخيرت نجوم حفلات «عيد الحب» على مسارح الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مجموعة من الحفلات الضخمة، بمناسبة «عيد الحب»، والتى تقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال فبراير الجارى، على مسارح الأوبرا المختلفة، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى من مصر والوطن العربي.

كارول سماحة.. 16 فبراير

وعلم «الدستور» من مصدر خاص، أنه تم التعاقد مع النجمة اللبنانية كارول سماحة، لإحياء حفلا غنائيا ضخما، بمصاحبة الفرقة الموسيقية وبقيادة المايسترو محمد الموجي؛ ومن المقرر إقامته يوم الاربعاء الموافق 16 فبراير الجارى، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

كما تم تحديد 4 فئات لتذاكر الحفل، الأولى بمبلغ 1210 جنيهات، والثانية بمبلغ 1010 جنيهات، والثالثة بمبلغ 610 جنيهات، أما الرابعة والأخيرة بـ260 جنيهات؛ ويتم بيع التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، وتقدم خلاله «كارول» نخبة مختارة من أجمل أعمالها إلى جانب عدد من أغاني التراث، إضافة إلى احتفالها بنجاح أحدث أغنياتها «فوضى» و«يا شباب يا بنات».

ويسجل هذا الحفل، مقابلة «كارول» لجمهورها الأوبرالى، للعام الثانى على التوالى؛ خاصة أنها قد شاركت العام الماضى فى جدول حفلات عيد الحب الخاصة بالأوبرا، والذى سجل عودتها للغناء على المسرح الكبير بعد غياب كان دام أكثر من ١٥عام منذ مشاركتها في العرض المسرحي الغنائي "آخر أيام سقراط" الذى ألفه ولحنه منصور الرحباني وأخرجه مروان الرحباني وجسدت خلاله كارول دور تيودورا، أمام رفيق علي أحمد الذي مثل دور سقراط.

كارول

على الحجار.. 15 فبراير

كما تم الاتفاق مع الفنان الكبير على الحجار، لإحياء حفل يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير الجارى، برفقة فرقته الموسيقية الخاصة وقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف، وذلك على خشبة المسرح الكبير أيضا.

وتم طرح تذاكر الحفل على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، وجاءت بنفس اسعار حفل كارول، ومن المتوقع أن يقام حفل «الحجار» تحت شعار «كامل العدد»، خاصة وأن نفذت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها.

الحجار

حفلان الموسيقار عمر خيرت

ويفتتح الموسيقار العالمي عمر خيرت، سلسلة حفلات عيد الحب بحفلي من المقرر إقامتها يومي الخميس والجمعة 10 و11 فبراير، بمصاحبة الأوركسترا الخاص به، على المسرح الكبير.

وأتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة، ونفدت بعد 10 دقائق فقط من طرحها بالكامل، وانقسمت تذاكر إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 460 والثانية بمبلغ 760 والثالثة بمبلغ 960 جنيها.

ويمثل الحفلان عودة للقاء الموسيقار العالمي، بجمهوره من جديد، وذلك بعد الغاء حفليه الذى كان من المقرر إقامتها منتصف يناير الجارى، بسبب إصابة عدد من أعضاء الأوركسترا بفيروس كورونا.

عمر خيرت

يحيى خليل.. ١٨ فبراير

أما أسطورة الجاز المصري العالمي يحيى خليل، يحيى حفلا يوم الجمعة الموافق 18 من نفس الشهر، على خشبة المسرح الصغير.

يحيى خليل

وتقام الحفلات داخل دار الأوبرا المصرية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع؛ بداية من قياس درجة الحرارة للجمهور، والدخول من بوابات مخصصة للتعقيم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.