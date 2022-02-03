«المنشآت الفندقية» تعمم القرار الجمهورى بتحويل مطار طابا جغرافيا إلى جنوب سيناء

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، أنها تلقت خطابًا من هيئة تنشيط السياحة يفيد بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2021، والمتضمن تعديل الحد الإداري الفاصل بين محافظتي جنوب سيناء وشمال سيناء، الأمر الذي يترتب بأن يكون مطار طابا من الناحية الجغرافية في نطاق محافظة جنوب سيناء.

وأشار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى أن هذا القرار يأتي في صالح القطاع السياحي للفصل بين جنوب سيناء عن شمال سيناء، بالإضافة إلى دعم الحركة السياحية الوافدة إلى منطقة طابا، ووضع مطار طابا في نطاق جنوب سيناء لمحو الصور الذهنية لدى السائحين عن الوضع الماضي لمنطقة شمال سيناء لما شهدته سابقًا من بعض العمليات لمواجهة الإرهاب.

وفي ذات السياق، أعلنت الغرفة عن التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة، وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة، لافتة إلى أن شرم الشيخ ستكون كمرحلة أولى، ثم ستطبق على كافة المحافظات السياحية.

وأشارت الغرفة الى ان كافة الفنادق ستلزم بتوفيق اوضاعها وتنفيذ كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة في موعد غايته ستة أشهر .

ويأتي هذا القرار الوزاري للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، بالتزامن مع الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ خلال العام الحالي، وفي ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة مما يأتي تماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠ للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة.