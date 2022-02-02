أبرزها «العقرب».. أبراج بإمكانها التنبؤ بالأخبار السيئة

هل شعرت أنك تعرف بالأمور السيئة قبل أن تحدث؟ عدد من الأشخاص الذين يجيدون ذلك لدرجة أن الأمر يكون مخيفا ومثير للأعصاب ووفقا لخبراء علم الفلك هناك 3 علامات أبراج بعينها من بين كافة العلامات يمكن أن تشعر بالخطر من حولهم، والأخبار السيئة التي توشك أن تحدث ونعرض لكم فيما يلي هذه العلامات وفقا لموقع times of infia.

علامات أبراج بإمكانها التنبؤ بالأخبار السيئة

برج العقرب

العقرب لن يأتي في القائمة فقط ولكن على رأسها ايضا فهذه علامة أبراج خارقة مع رادار قوي عندما يتعلق الأمر باستشعار الأخبار السيئة لدرجة انه يقال أن العقرب هم أبناء العالم السفلي ورفقاء الجن والشياطين فهم يدركون جيدًا ما يحيط بهم.

كما إنهم يحبون اكتشاف الحقائق المخفية لذلك يجد معظم الناس أن أرواح العقرب مخيفة جدًا أيضًا. حتى إذا لم تخبرهم أن هناك شيئًا ما خطأ ، فسيشعرون به وسيصلون إلى جذر ما يحدث إنه أمر مزعج للكثيرين.

برج السرطان

علامة البرج هذه حساسة للغاية وتنخرط سريعا في البكاء وحساسيتهم المفرطة تجعل التعامل معهم صعب أحيانا ولكن علي الجانب الآخر إذا أراد أي شخص التحدث إليهم ببعض الأخبار السيئة ، فمن المحتمل أن مواليد برج السرطان قد يعرفوا قبل أن تقول لهم ووفقا لخبراء االفلك فهذه القدرة على الشعور بالأخبار السيئة حتي قبل أن تحدث يمكن أن تصبح امرا مرهقًا جدًا لعلامة البروج هذه.

برج الحوت

برج الحوت يعد البرج الحساس الآخر في القائمة كوكبهم الحاكم هو نبتون الذي يتحكم في أحلامهم وخيالهم وعقلهم الباطن؛ ونبتون كذلك يجعلهم يشعرون بكل شيء يمكن أن يكون شاقًا لهم أيضًا.

ومواليد هذا البرج بديهيون للغاية لذلك غالبا نا يدركون جيدًا ما يحدث.