الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«النقد الدولي»: خطة الإصلاح الهيكلي تركز على تعزيز الحوكمة والحد من الفساد

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي إن خطة الإصلاح الهيكلي ستركز على السياسات اللازمة للتصدي لمواطن الهشاشة وتعزيز الحوكمة والحد من الفساد، إضافة إلى دعم النمو الأخضر والشامل والحد من الفقر.

وأضاف صندوق النقد أن الخطة ستَسند إلى الجهود المهمة المبذولة في إطار اتفاق "التسهيل الانتمائي الممدد" السابق، بما في ذلك تعبئة الإيرادات المحلية، كتحصيل ضريبة القيمة المضافة والإدارة الضريبية، والإدارة المالية العامة، بجانب الإصلاحات الداعمة للنمو، لاسيما تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء، إضافة إلى تعزيز إطار مكافحة الفساد وسيادة القانون بغرض تحسين بينة الاستثمار وتعزيز جدول أعمال الحوكمة.

أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيظل تعزيز جهود تعبنة الإيرادات المحلية ضمن أولويات البرنامج، وقد أدى منح الكثير من الإعفاءات الضريبية، والتوسع في تطبيق الضرائب المخصصة، ومواطن الضعف التي تشوب الإدارة الضريبية والجمركية إلى خلق تشوهات كبيرة وتراجع الحصيلة الضريبية.

وأكد صندوق النقد في تقرير له أن السلطات تلتزم بتنفيذ توصيات فريق التدقيق على اتفاقات الإعفاء الضريبي، وعددها ٤٧ اتفاقا، وستنشر أيضًا مذكرة نصف سنوية (قاعدة معيارية هيكلية لنهاية يناير ٢٠٢٢) تتضمن قائمة بجميع الإعفاءات الضريبية الجديدة (بما في ذلك الإعفاءات الضريبية المجددة والممددة).

أوضح صندوق النقد أنه من المقرر إصلاح نظام الإعفاءات على المدى المتوسط من خلال تعزيز القدرات المؤسسية اللازمة لمنح إعفاءات ضريبية جديدة، وحذف الإعفاءات الضريبية من القوانين الخاصة ودمجها في قانون الضرائب والجمارك. 

ومن المقرر قيام السلطات بتنفيذ نموذج الإعفاءات في النظام الآلي للبيانات الجمركية لإدارة جميع طلبات الإعفاء الجمركي والموافقة عليه.

النقد الدولي الإصلاح الهيكلي الفساد صندوق النقد الدولي الإدارة الضريبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

السنغال تهزم بوركينا فاسو بثلاثية.. وتتأهل إلى نهائى أمم إفريقيا

الكاميرون تتجسس على مران المنتخب المصرى.. وقرار حاسم من كيروش

خليك فى البيت.. «الدستور » تخوض تجربة متابعة العزل المنزلى: الاستشارات للجميع

مستفيدو «حياة كريمة»: أهَّلت المستشفيات للتأمين الصحى الشامل

ننشر رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة

«الصحة» تكشف موعد انحسار موجة أوميكرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن