الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تقرير الصفة التشريحية فى اتهام شقيقين بقتل عامل بالوراق

حبس
حبس

حصلت "الدستور" على تقرير الصفة التشريحية في اتهام شقيقين يعملان في مقهى بقتل عامل بمنطقة الوراق، بسبب الخلاف على طعم مشروب.

ثبت بتقرير الصفة التشريحية ان إصابة المجني عليه أعلى يمين البطن نتجت من الطعن بجسم صلب وطرف مدبب وحافة حادة.

وأضاف التقرير أن الوفاة تعزى لتلك الإصابة وما أحدثته من قطع حاد بالكبد ونزيف دموي.

وأشار التقرير إلى ان الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد وبتاريخ معاصر.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة قد أحالت شقيقين يعملان في مقهى للجنايات، لاتهامهما بقتل عامل بمنطقة الوراق، بسبب الخلاف على طعم مشروب.

البداية كانت بتلقى مدير مباحث الجيزة، إخطارًا بورود بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل.

كشفت التحريات عن أن مشادة كلامية وقعت بين شقيقين يعملان في مقهى وأحد رواد المقهى بسبب سوء جودة مشروب تم تقديمه له، حيث قال لهما المجني عليه "العصير طعمه وحش".

تقرير الصفة التشريحية اتهام شقيقين مقهى عامل الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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