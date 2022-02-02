الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيت ميدلتون تستحوذ على اثنين من الرعاة الملكيين للأمير هاري

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

أعلنت  كيت ميدلتون حصولها على اثنين من الرعاة الملكيين للأمير هاري، حيث كان هاري في السابق راعيًا لدوري الرجبي لكرة القدم واتحاد كرة القدم الرجبي قبل أن يتراجع واضطر هاري وميغان ماركل إلى إعادة رعايتهما إلى الملكة عندما تراجعا ونعرض  لكم تفاصيل هذا الأمر في السطور التالية:
 

أعلنت  دوقة كامبريدج أنها استحوذت على اثنين من رعاة الأمير هاري الملكي بعد أشهر من التكهنات؛ وكتبت كيت ميدلتون على موقع إنستجرام يوم الأربعاء سعادتها لأن تصبح راعية لدوري الرجبي لكرة القدم واتحاد كرة الرجبي ، وكلاهما كان هاري راعًا له قبل أن يتنحى عن واجباته الملكية وفقا لموقع hello.

كيت ميدلتون سعيدة بالرعاه الجدد

وكتبت ميدلتون في المنشور: "أنا سعيد للغاية لأن أصبح راعيًا لدوري الرجبي لكرة القدم واتحاد كرة القدم للرجبي  وهما منظمتان رائعتان ملتزمتان بتسخير القوة التي يمكن أن تمتلكها الرياضة في التقريب بين المجتمعات ومساعدة الأفراد على الازدهار".

وأضافت "إني أتطلع إلى العمل معهم في جميع مستويات الألعاب ، ولتشجيع إنجلترا فيما يعد بأن يكون عامًا مثيرًا لكلتا الرياضتين!" وصرحت قبل التوقيع على المنصب "ج" لكاثرين. 

ما معني كلمة الراعي الملكي 

جدير بالذكر ان الراعي  الملكي هو عضو في العائلة المالكة يستخدم مكانتهم ومنصتهم للترويج لمنظمة ما.

كان هاري راعيًا للمنظمتين لمدة خمس سنوات قبل أن يعلن في فبراير 2021 أنه لن يعود هو وميغان ماركل إلى الواجبات الملكية بعد فترة المراجعة التي استمرت عامًا واحدًا.

إلا أن هناك بعض المنظمات الاخري قررت الاحتفاظ بالزوجين كرعاة من خلال إزالة كلمة "ملكي" من لقبهم وبذلك  لا يزال هاري راعيًا لـ WellChild ، بينما لا تزال ميغان ماركل راعية لشركة Smart Works وشركة مايهيو .

كيت ميدلتون ميجان ماركل الأمير هاري الرعاة الملكيين أخبار العائلة المالكة

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وائل لطفي

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