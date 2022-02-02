مستفيدو «حياة كريمة»: أهَّلت المستشفيات للتأمين الصحى الشامل

ضمن جهودها لتحسين حياة المواطنين، عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير القطاع الصحى بشكل شامل، مع تأهيل المستشفيات والوحدات الصحية بالمراكز والقرى المستهدفة لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، التى تهدف لضمان توفير الخدمة والعلاج المناسب لجميع المواطنين، مع تحمل تكاليف الخدمة عن غير القادرين.

وخلال حديثهم إلى «الدستور»، أشاد الأهالى بعدد من المحافظات بجهود «حياة كريمة» فى تطوير القطاع الصحى، مشيرين إلى ما شهدته البنية التحتية لهذا القطاع من تطور كبير، سواء فى الوحدات المحلية أو المستشفيات المركزية، بالإضافة إلى تسيير أكثر من ألف قافلة طبية لتوفير الخدمة للمحتاجين.

عاطف سليمان: المنظومة الإلكترونية توفر الوقت

قال عاطف سليمان، أحد المستفيدين من منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، إن المشروع «خطوة فاعلة» نحو مستقبل صحى لجميع المواطنين، خاصة فى المراكز والقرى التى تفتقر للخدمات الصحية، وذلك من خلال إنشاء مستشفيات ووحدات صحية متكاملة تقدم هذه الخدمات بشكل مجانى وآمن.

وأوضح «سليمان» أن مستشفيات التأمين الصحى تمثل نقطة اتصال بين المواطنين وهيئة الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم من خلال طاقم طبى متميز.

وأشار إلى أن هذه المنظومة أسهمت فى توفير العديد من الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة والارتقاء بها.

مضيفًا: «حاليًا العلاج بالمجان وأكشف أنا وأولادى بالمجان أيضًا».

واختتم: «التأمين الصحى الشامل يعتمد على منظومة إلكترونية متكاملة، وهذا الأمر يوفر الكثير من الوقت وينظم عملية استقبال المرضى وطرق صرف العلاج»، مشيرًا إلى الدور الكبير الذى تلعبه المنظومة فى الحفاظ على صحة المواطنين.

محمد عبدربه: أحدثت طفرة فى مستوى الخدمة للقطاع الصحى

أوضح محمد عبدربه، أحد أبناء محافظة الإسماعيلية، وأحد المستفيدين من منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أحدثت طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بين أهالى القرى والمناطق النائية، مشيدًا بدورها فى إنشاء وتأهيل المستشفيات والوحدات الصحية بتلك القرى، بهدف تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال: «حياة كريمة أنشأت عددًا من مستشفيات التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، ولعبت دورًا كبيرًا فى تهيئة المناخ اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال النهوض بالبنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية». وأضاف: «مستشفيات التأمين الصحى الشامل تسهم فى تقديم ما يحتاج إليه أهالى المحافظة من خدمات صحية، وذلك بأعلى مستوى من الجودة، وعبر توافر الأطقم الطبية المتميزة والمعدات المتطورة، ما يمكنهم من إجراء الفحوصات والإشاعات والتحاليل مجانًا».

حنان مصباح: مجهزة بكل المُعدات وتقدم جميع الخدمات

أكدت حنان مصباح، مستفيدة من مستشفيات التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، أن مبادرة «حياة كريمة» حققت إنجازات عظيمة خلال فترة صغيرة، من أبرزها إنشاء مستشفيات التأمين الصحى الشامل بالقرى والمراكز التى كانت تفتقر لتلك الخدمات الصحية.

وقالت حنان مصباح، إن مستشفيات التأمين الصحى تُعد بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الصحية عند الاحتياج لذلك، إلى جانب دورها العظيم فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بما تتضمنه من خدمات توعوية وإرشاد صحى.

وتابعت: «مستشفيات التأمين الصحى الشامل التى أنشأتها المبادرة، مجهزة بكل الأجهزة والمعدات اللازمة لعمل الأشعة والفحوصات الطبية»، لافتة إلى أن خدمات الرعاية الأولية التى تقدم للفرد تمثل ٨٠٪ من الاحتياجات الصحية الخاصة به.

علاء جمعة: القوافل الطبية تمر بشكل منتظم على جميع القرى

أشار علاء جمعة، أحد أبناء مركز العدوة بمحافظة المنيا، إلى أن «حياة كريمة» غيرت كل شىء إلى الأفضل، لافتًا إلى أن القوافل الطبية تمر بشكل دورى ومنتظم على جميع القرى التابعة للمركز. وأوضح «جمعة» أنه تم تطوير العديد من الوحدات الصحية فى المركز، ويجرى حاليًا تحديد الوحدات التى سيتم تحويلها إلى مراكز للتأمين الصحى الشامل، حتى تدخل فى المنظومة ويستفيد منها الأهالى. وأضاف: «مبادرة حياة كريمة طورت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، ونظمت ندوات تثقيفية واستهدفت المرأة، كما تم صرف الأدوية لغير القادرين».