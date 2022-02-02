محمد بن زايد وعمران خان يبحثان تطورات الأوضاع الثنائية

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان، لبحث تطورات الأوضاع الثنائية.

وأعرب عمران خان، خلال الاتصال، عن إدانة بلاده الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على دولة الإمارات، مؤكدًا تضامنها ووقوفها إلى جانب الدولة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وشدد رئيس وزراء باكستان، على ضرورة التحرك الدولي الجماعي لمواجهة التهديد الذي تشكله ميليشيات الإرهاب واتخاذ موقف دولي حازم للتصدي للإرهاب بكل أشكاله.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لرئيس وزراء باكستان لموقف بلاده، وما أبداه من مشاعر تضامن صادقة تجاه دولة الإمارات، متمنيا لباكستان وشعبها الصديق دوام الأمن والاستقرار.