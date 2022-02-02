رومانيا تسجل 35 ألفًا و802 إصابة و10 وفيات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا تسجيل 35 ألفًا و802 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة - وفقًا لموقع (رومانيا جورنال) اليوم الأربعاء - أن إجمالي الإصابات المسجلة بالبلاد منذ بداية تفشي الوباء بلغ مليونين و 292 ألفًا و345 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 60 ألفًا و242 حالة بعد تسجيل 120 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى مليون و941 ألفًا و797 حالة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن إجمالي الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى 16 مليونًا و415 ألفًا و359 شخصًا من بينهم 7 ملايين و973 ألفًا و89 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

وفي سياق متصل، فرضت رومانيا تدابير وبائية أكثر صرامة وسط ارتفاع حالات كورونا التي تقول السلطات، إنها قد تضغط بقوة على النظام الصحي في البلاد.

ونقلت صحيفة ذا رومانيا جورنال المحلية عن وزارة الصحة القول إن الإجراءات الجديدة تشمل ارتداء الأقنعة بشكل إلزامي بغرامات تصل إلى 500 يورو.

ويمكن أن تظل البارات والمطاعم مفتوحة حتى الساعة 10 مساءً، لكنها تعمل بسعة 50% أو 30% اعتمادًا على معدل الإصابة في المنطقة، وينطبق الأمر نفسه على الأحداث الرياضية والصالات الرياضية و دور السينما، بعدما ارتفع عدد الإصابات في رومانيا من أقل من 1000 حالة جديدة في الشهر الماضي، إلى حوالي ستة الآف حالة في الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم منذ أوائل نوفمبر الماضي عندما انخفضت الحالات بعد الموجة الرابعة الشرسة.

وكان وزير الصحة ألكسندرو رافيلا قد ذكر، أن رومانيا "بالفعل في الموجة الخامسة من الوباء"، ومن المتوقع أن يصبح أوميكرون سلالة الفيروس المهيمنة.