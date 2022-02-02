الأربعاء 02 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

10 آلاف إصابة.. الصحة اللبنانية تكشف الموقف الوبائي في البلاد

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن الموقف الوبائي في البلاد.

ووفقا لتقارير إعلامية لبنانية، فقد أعلن وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، اليوم الأربعاء، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ستتجاوز اليوم الـ10 آلاف إصابة.

وقال أبيض، إن إصابات فيروس كورونا ستتجاوز العشرة الآف اليوم"، مشددا على أن "الوضع لا يستدعي الإقفال العام، ولكن لا يمكننا تخفيف الإجراءات".

وكان إصابات كورونا في لبنان سجلت يوم أمس 7314 إصابة، بعد أن تراوح معدل الإصابات خلال شهر يناير الماضي بين 5 آلاف إصابة على الأقل و9 آلاف إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في تقريرها يوم أمس الثلاثاء، أن العدد التراكمي للحالات المؤكدة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في البلاد ارتفع إلى 928522 إصابة فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9621 حالة وفاة.

وخلال الاسبوع الماضي، قفزت أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى لبنان، بشكل ملحوظ على مدار الأيام الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 7247 حالة جديدة عن يوم أمس مع استمرار ارتفاع نسبة إيجابية الفحوصات إلى 16.4 % خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت تسجيل 5818 إصابة أمس الأول، كما تم تسجيل 5087 حالة يوم الاثنين الماضي؛ وبذلك ارتفع إجمالى عدد الاصابات فى البلاد منذ ظهور الفيروس إلى 753 ألفا و879 حالة.

وسجلت وزارة الصحة 18 حالة وفاة أمس ليرتفع معدل الوفاة إلى 4.4 وفاة لكل مائة ألف خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة. فيما بلغت نسبة استخدام أسرة العناية المركزة 79 %.

وكان وزير الصحة بلبنان الدكتور فراس الأبيض قد أعلن أن أغلب الاصابات الجديدة بفيروس كورونا هى للمتحور أوميكرون مؤكدا أنه سريع الانتشار، حسبما أفادت تقارير إعلامية لبنانية.

لبنان الوباء الصحة الموقف الوبائي

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