محافظ المنوفية يحيل رئيس حي شرق شبين الكوم للتحقيق

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة لمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لخطة تطوير المناطق غير المخططة بمدينة شبين الكوم بنطاق حي شرق بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه والتي تشمل أعمال رصف ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي وكذا أعمال الإنارة لـ 80 شارع ومتفرعاتهم بنطاق الحي، رافقه نائبه محمد موسي ، والدكتور محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، المستشار الهندسي للمحافظة ، ورئيس حي شرق شبين الكوم .

واستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال التطوير بمتفرعات عاصم حما بقرية كفر المصيلحة ، حيث تابع أعمال تكسير طبقة الأسفلت والتجريف وكذا أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بشارع عبد العظيم جعفر وشارع شاهين وشارع الدكتور محمود محرم.

كما تابع المحافظ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بشارع علي شعيب بطريق الراهب وكذا عدد من الشوارع المستجدة ، مشددا على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة تكثيف الجهود والانتهاء من كافة الأعمال في مطلع شهر مارس القادم تمهيداً للبدء في أعمال الرصف .

وتضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق ميت خاقان ، حيث جاري تنفيذ أعمال تكسير طبقة الأسفلت وقطع الفرمة ونقل أعمدة الإنارة وتوسعة الطريق بطول 1700 م ، ووجه المحافظ بضرورة إنشاء جزيرة وسطي بالشارع وزراعة أعمدة ديكورية بها وتشجيرها وكذا زارعة أعمدة ديكورية علي جانبي الطريق بمدخل ميت خاقان.

وكلف المحافظ المستشار الهندسي بضرورة وضع تصور ودراسة لتطوير ميدان عايدة بقرية ميت خاقان بشكل جمالي وتحقيق سيولة مرورية بالميدان ، كما تابع أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بشارع مسجد بدر إمتداد شارع الجندي بطريق ميت خاقان.

فيما أحال محافظ المنوفية رئيس حي شرق شبين الكوم للتحقيق بالادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لتقصيره في عدم تغيير كشافات ليد الأعمدة الديكورية بأخري حديثة أسوة بباقي مدن المحافظة.

واختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد أعمال تبطين ترعة مليج وكذا أعمال رصف طريق شبين الكوم – طنطا بتقنية FDR .