الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة وشائعات تؤثر على الأمن

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 5 متهمين بتدابير احترازية على ذمة  اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. 

يشار إلى أن النيابة أسندت للمتهمين بالقضية، رقم 880 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المتهمون بالقضية وجهت النيابة إليهم اتهامات بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

محكمة الجنايات نشر أخبار كاذبة أحكام القانون الأمن القومي الأوضاع السياسية

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وائل لطفي

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