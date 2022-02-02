الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تكشف أهمية التغذية السليمة للأطفال خلال جائحة كورونا

أهمية التغذية السليمة
أهمية التغذية السليمة للأطفال

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهمية التغذية السليمة للأطفال خلال جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن التغذية السليمة تعمل على تقوية جهاز المناعة بالجسم باعتباره أول خطوط الدفاع ضد العدوى، كما إنها تقلل فرص إصابة الأطفال بالعدوى.
وأوضحت الوزارة فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، أن أضرار سوء التغذية تتمثل فى؛ الضعف العام بالجسم، وضعف جهاز المناعة، كما أنها تجعل الطفل أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالعدوى.

أخر إحصائية لكورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 2359 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 360524 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2291 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 428202 من ضمنهم 360524 حالة تم شفاؤها، و 22683 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 
 

أهمية التغذية السليمة للأطفال
أهمية التغذية السليمة للأطفال
التغذية السليمة للاطفال جائحة فيروس كورونا تقوية جهاز المناعة خطوط الدفاع العدوى سوء التغذية الضعف العام بالجسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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