الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: تطعيم 86% من السكان بلقاحات كورونا بالكامل

لقاح
لقاح

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنه تم تطعيم 43.99 مليون شخص أي 86% من مجمل السكان بالكامل باللقاح ضد كورونا ، بينما بلغ عدد من تلقوا الجرعات المنشطة من اللقاح 27.25 مليونا ، أي 53% من مجمل عدد السكان البالغ 52 مليونا .

وأمنت كوريا الجنوبية - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية - حوالي 150 مليون جرعة من لقاحات كورونا الخمسة ( فايزر وموديرنا وأسترازينيكا ويانسن ونوفافاكس) لعام 2022، ومن المقرر أن تصل منها 3.08 ملايين جرعة في الفترة ما بين الأول من يناير حتى الثالث من فبراير .. منها وصول 615 ألف جرعة من لقاح فايرز إلى مطار إنتشون الدولي غد الخميس.

فيما تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 20 ألف إصابة للمرة الأولى، منذ أن أبلغت البلاد عن أول إصابة بالفيروس قبل عامين، وذلك على خلفية الانتشار السريع لسلالة “أوميكرون” المتحورة.

وأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تسجيل 20 ألفا و270 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 884 ألفا و310 إصابات، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6787 حالة وفاة، بزيادة تقدر بـ15 وفاة أمس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.

وشهدت البلاد زيادة حادة في حالات الإصابة بـ"كورونا" منذ أن أصبحت “أوميكرون” شديدة الانتشار هي السلالة المهيمنة، في حين دخلت تدابير مواجهة تفشي الفيروس المعدلة، في حيز التنفيذ يوم السبت الماضي.

كوريا الجنوبية سول لقاحات كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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