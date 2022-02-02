غدًا.. تجديد حبس محمد الملاح «المحلل الشرعى» في هدم قيم المجتمع

ينظر قاضِ المعارضات المختص، غدًا الخميس، حبس محمد الملاح، الشهير بـ«المحلل الشرعي»، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وتزوير في أوراق رسميّة.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم زوّر في بطاقته الشخصية، واتضح زواجه وطلاقه مرتين، فيما سجّل ببطاقته الشخصية أنه «أعزب».

وسادت حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهور محمد الملاح، ببرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر، يُقدم نفسه أنه يعمل كمحلل شرعي وتزوج 33 امرأة لعودة المطلقات لأزواجهن، حيث يتزوج المطلقات ويدخل بهن ومن ثم يعدن لأزواجهن، مؤكدًا أنه متمسك بشرط الدخول بهن زاعمًا أنه يساعد كثيرات في العودة بشكل شرعي لأزواجهن.



وأثارت تصريحات الملاح جدلًا واسعًا بين أوساط المؤسسات الدينية خاصة «الأزهر» و«الإفتاء»، ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، التي استنكرت هذه الوظيفة -محلل شرعي- قائلين إنها تخالف تعاليم الدين الإسلامي، الذي يشترط أن يكون الزواج غير مؤقت.