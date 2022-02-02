الأربعاء 02 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: إطلاق سلسلة تعليمية عن البورصة للأطفال وذوى الهمم طفرة تعليمية

النائب هشام الجاهل
النائب هشام الجاهل

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بإطلاق أول سلسلة تعليمية عن البورصة للأطفال وذوى الهمم، والذي يهدف إلى تنشئة أجيال جديدة قائمة على الفكر الاقتصادي والتعليمي الجديد وزرع كل المبادئ والقيم التى تؤهلهم للعمل فى الحياة العامة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن سلسلة الكتب التعليمية ليست فقط مجموعة قصصية ولكن طريقة برايل ودمج بقدر الإمكان فى المجال الاقتصادى والمالى، وهذا كله فى ظل توجيه فخامة الرئيس السيسي بشأن الاهتمام بذوى الهمم وايضا بالاطفال من الناحية التعليمية.

ويذكر البورصة المصرية قد أطلقت على منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بها من سلسلة فيديوهات تعليمية مفصلة بلغة بسيطة وسهلة تشرح بتفاصيل أكثر أساسيات الاستثمار فى البورصة وكيفية عملها، كأول سلسلة تعليمية عن البورصة للأطفال وذوى الهمم، يترتب عليها تنشئة أجيال جديدة تكون بفكر استثمارى ويؤكد استراتيجية الدولة المصرية نحو إدماج ذوي الهمم في كل مناحي الحياة.

وافتتح 4 وزراء وعدد من الفنانين جلسة تداول البورصة المصرية، يوم الأحد الماضي وذلك بمناسبة إطلاق البورصة المصرية أول سلسلة قصصية للأطفال، "المستثمرون الخمسة مجموعة قصصية للأطفال، وإطلاق أول كتاب لتعليم الاستثمار في البورصة بطريقة "برايل"، "هيا نتعلم بورصة"، وذلك لرفع مستويات وعي ومعرفة الأجيال الجديدة بأساسيات الادخار والاستثمار من خلال سوق المال، بما يدعم جهود الحكومة المصرية في زيادة معدلات الاندماج الاقتصادي والمالي ويعزز من مستويات الشمول المالي.

وشارك في فعاليات افتتاح جلسة التداول السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات البورصة المصرية، والفنان محمد نور والإعلامي رامي رضوان.

وقدم فعاليات افتتاح جلسة التداول أول دفعة من خريجي البرنامج الطموح الذي دشنته إدارة البورصة لتعريف طلبة المدارس بأساسيات الاستثمار والادخار ودور أسواق المال في الاقتصاد وحياة الناس، وذلك لضمان توصيل رسالتهم لنفس شريحتهم العمرية.

النائب هشام الجاهل مجلس النواب سلسلة تعليمية للأطفال وذوى الهمم البورصة الحياة العامة

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