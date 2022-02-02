الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجل خطر لنصبه على مواطن بأسلوب انتحال الصفة في شبرا

ضبط مسجل خطر
ضبط مسجل خطر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط مسجل خطر متهم بالنصب على مواطن بأسلوب انتحال الصفة بشبرا مصر.
تلقي قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص بتضرره من شخص "لا يعلم بياناته" لقيامه بإيهامه بأنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية والاستيلاء منه على مبلغ مالى نظير إنهاء إجراءات بيع سيارات بسعر مُخفـض بمزاد خاص بالسيارات المتحفظ عليها بتلك الجهة وقام بتسليمه 4 صور إيصالات استلام نقدية مؤقتة كرسوم المعاينة الخاصة بالسيارات ، ومزيلين بخاتم شعار الجمهورية وأكلاشية "مزور" .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، بالمعاش " له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

شبرا مصر النصب مسجل خطر ضبط انتحال الصفة الجهات الحكومية مزور النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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