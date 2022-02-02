الهند تسجل أكثر من 161 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

سجلت الهند 161 ألفا و386 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 41 مليونا و630 ألفا و885 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفقا لما نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ اليوم /الأربعاء/، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 497 ألفا و975 شخصا بعد وفاة 1733 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 281 ألفا و109 حالات تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 39 مليونا و511 ألفا و307 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليونا و621 ألفا و603 حالات.



كورونا حول العالم

وأفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 381 مليونا و479 ألفا و375 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و686 ألفا و67 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 75.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 41.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 25.6 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ890 ألفا و770 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ628 ألفا و356 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 496 ألفا و242 وفاة.