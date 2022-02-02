وزير الخارجية الجزائرى يبحث قضايا السلم مع نظرائه من 3 دول

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع نظرائه من جنوب إفريقيا، و أنجولا و ليبيا مختلف قضايا السلم والأمن في إفريقيا وكذلك التهديدات الأمنية التي تواجه القارة.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان ، أن هذه المباحثات جاءت ، خلال الاجتماع التشاوري الذي عقده لعمامرة مع نظرائه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، و تم خلاله استعراض البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي، و التي ستنطلق ظهر اليوم، لا سيما تلك المتعلقة بالملفات السياسية، و قضايا السلم والأمن في إفريقيا، و ذلك بهدف التشاور و تنسيق المواقف.



وبحسب البيان، شكل الاجتماع فرصة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في ظل تنامي مختلف التهديدات الأمنية، و تفاقم مشاكل الحوكمة و التغييرات غير الدستورية، إلى جانب التعقيدات التي تفرضها جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والصحي.



وكان وزير الخارجية الجزائري، وصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي يضمّ وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، وذلك بحسب بيانٍ لوزارة الخارجية الجزائرية.



وستُعقد هذه الدورة في مقر منظمة الاتحاد الإفريقي، على مدى يومين، لمناقشة جملةٍ من المواضيع المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الإفريقية، من أجل مواجهة مختلف التحديات الأمنية و السياسية التي تفرضها الأوضاع الراهنة، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي و الصحي.

كما ستتم دراسة التقارير المتعلقة بنشاطات مختلف المنظمات و اللجان الفرعية للمجلس التنفيذي، وكذلك تجديد عضوية عدد من الهياكل الرئيسية، و ستعكف هذه الدورة أيضاً على التحضير لقمة رؤساء الدول و الحكومات الأفريقية في دورتها العادية الـ35، التي ستجري في إثيوبيا، يومي 5 و6 فبراير الجاري.