الولايات المتحدة.. اعتقال أستاذ جامعى سابق هدد بإطلاق النار فى حرم الجامعة

اعتقلت الشرطة الأمريكية في ولاية كولورادو أستاذا سابقا هدد بإطلاق النار في قسم الفلسفة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ألغت الفصول الدراسية بسبب تهديد إطلاق النار من المعلم السابق ماثيو هاريس".

وحذرت الجامعة من أن "السلطات ليس لديها معلومات محددة عن وجود هاريس في كاليفورنيا".

وقالت: "نشعر بارتياح شديد لإعلان أن مسؤولي إنفاذ القانون في كولورادو اعتقلوا رجلا هدد بعض أفراد مجتمعنا أمس".

من جهتها، ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في وقت سابق، أن "هاريس وجه تهديدات ونشر على الإنترنت مقطع فيديو هدد فيه بإطلاق النار في قسم الفلسفة في جامعة كاليفورنيا، بالإضافة إلى بيان من 800 صفحة "به تهديدات محددة" ضد أعضاء معينين من هيئة التدريس".

بدورها، أشارت صحيفة "بيزنيس إنسايدر"، إلى أن الباحث السابق نشر أكثر من 350 مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" في يوم واحد، وبعد ذلك تم تعليق حسابه بسبب انتهاكات سياسة الموقع التي تحظر خطاب الكراهية.