مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: فرض أى عقوبات جديدة سيستدعى الرد

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أن فرض أي عقوبات على موسكو لن يضر بروسيا وحدها، وسيستدعي الرد عليها.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمناسبة انطلاق فترة رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي، أشار نيبينزيا إلى أن روسيا تعلمت كيفية التعايش مع مبدأ فرض العقوبات.

وتمنى على الغرب أن يتحلى بالمنطق بما يكفي لعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة، لأنها "ستستدعي ردا جوابيا من روسيا".

وردا على سؤال حول التهديدات الغربية بفرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، قال: "بالطبع سنرد".

ولفت إلى أن روسيا تعرضت لعقوبات مختلفة في كثير من الأحيان لدرجة أنها لم تعد تحصيها.

وأضاف: "الأمر الأكثر إثارة للسخرية هو أنهم يتحدثون الآن عن عقوبات قبل حدوث أي شيء.. يتحدثون عن عقوبات وقائية".

وذكّر بأن روسيا لطالما أشارت إلى أن أوكرانيا لا تمتثل لاتفاقيات مينسك، بينما موسكو هي التي "تعاقب".

و علي صعيد آخر ، أوضحت السفيرة الروسية لدى بلغاريا إليونورا ميتروفانوفا، أن مطالبة موسكو لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعودة إلى حدوده عام 1997 لا يعني انسحاب بلغاريا من الحلف.

وقالت ميتروفانوفا - في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - : "لم يتم التطرق إلى قضية الدول التي انضمت إلى حلف الناتو بعد انفصال روسيا عن الحلف عام 1997، نحن نتحدث عن انسحاب الوحدات العسكرية والقواعد والأسلحة الاستراتيجية المتمركزة على أراضيها منذ عام 1997، وفي الوقت الحالي لا نتحدث عن بلغاريا".

وأضافت الدبلوماسية الروسية : "نحن نتحدث عن موقف مبدئي بشأن وحدة عسكرية معينة وأسلحة استراتيجية وقواعد موجودة في الإقليم، لا يوجد شيء من هذا القبيل في بلغاريا".

وردًا على سؤال حول مشاكل محتملة في عمليات تسليم الغاز بسبب فرض عقوبات على روسيا، أكدت المبعوثة الروسية أن بلغاريا لن تتأثر بذلك.