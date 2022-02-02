تركيا تسجل أكثر 100 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجل مسؤولو الصحة الأتراك أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد للمرة الأولى خلال الجائحة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في البلاد .



وبالإضافة إلى ذلك، أحصت الوزارة 198 حالة وفاة بسبب كوفيد19- خلال الـ24 ساعة الأخيرة .



وتفرض تركيا عدد قليل جدا من القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.



وتشير الوزارة إلى أن حوالي 84 % من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر من السكان البالغ عددهم 84 مليونا قد تلقوا التطعيم بالكامل.وأن المتحور أوميكرون هو المهيمن على أعداد الإصابات.



وتستخدم تركيا جنبا إلى جنب مع لقاحي بيونتك/فايز و سينوفاك أيضا اللقاح المحلي "تركوفاك"، ولكن تم اتهام نقابة الأطباء في البلاد بنشر بيانات قليلة جدا عن "تركوفاك".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.