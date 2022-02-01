الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المناسترلى»: الرئيس السيسى يتابع ملفات تطوير شركات قطاع الأعمال بشكل مستمر

المناسترلي
المناسترلي

قال المهندس ابراهيم المناسترلي، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إن الدولة مهتمة بملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف «المناسترلي» في تصريحات لـ«الدستور»، أن جهود الدولة واضحة في مجال تطوير شركات قطاع الأعمال العام سواء على مستوى صناعة الغزل والنسيج أو الصناعات المختلفة الأخرى، مشيرا إلى أن هناك توجها عاما من الدولة لعودة شركات قطاع الأعمال العام لمكانتها وعرشها الذهبي عبر خطة التطوير الشامل التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن التنمية المستدامة تعد أحد المحاور الهامة التي تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال العام.

وأكد، أن الدولة تعمل على تنمية المشروعات الاستراتيجية في إطار دعم الناتج القومي من إيرادات شركات قطاع الأعمال العام، عبر خطة اشتملت على إعادة الهيكلة وضخ استثمارات جديدة وتنفيذ التحول الرقمي للشركات، في إطار مواكبة التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت تمثل عاملا مهمًا في التنمية.

وكان اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام».

وعرض هشام توفيق مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة، ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

السيسي وزارة جديدة مستوى عرض التكنولوجيا لوز الهام

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وائل لطفي

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