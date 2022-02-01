«الصحة» تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا وأعراض أوميكرون

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن البروتوكول المصري تميز بالتحديث ولا يتم الإعلان عن الدواء إلا بعد وجوده ودخوله المخازن، من أجل التغلب على هذا الفيروس ومنع انتشاره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أننا نشكر كل العاملين في وزارة الصحة للمجهود الذين يقومون به من أجل توفير كل أنواع الأدوية الجديدة.

وتابع: أنه تم تحديث البروتوكول الطبي لعلاج كورونا على أكثر من مستوى الأول الوقاية لمرضى الأورام والذين يتعاطون أدوية لزراعة الكلى أو الكبد، والتي كانت تقلل الاستجابة للقاح لأنهم لا يكونوا مثل المرضى الطبيعيين.