«التعليم» تحل أزمة الطلاب المصريين بالسعودية

في استجابة سريعة لطلب النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بخصوص طلب معادلة من الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة العربية السعودية بسبب إضافة عبارةالطفولـة المبكرة أو We Can McGrow Hill، فقد عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا بموافقة الدكتور طارق شوقي على قبول هؤلاء الطلاب بصفة استثنائية للعام الدراسي الحالي ۲۰۲۲/۲۰٢١ فقط.

ومن جانبه قال النائب محمود تركي، إنه ورد إليه شكاوى بخصوص مشـاكل تواجه الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة العربية السعودية من أن شهادات السعودية لبعض الطلاب المتقدمين لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي ۲۰۲۲/۲٠٢١ والمذكور بهـا عبـارة الطفولـة المبكرة أو We Can McGrow Hill تطلب منهم وزارة التربية والتعليم إلى معادلة، مشيرًا إلى أن الإضافات التي أضيفت للشهادات إضـافات شكلية وأن محتوي المنهج لم يتغير وبذلك لا يحتاج الطالـب لعمـل معادلـة.