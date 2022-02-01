الرعاية الصحية: نجاح 80 عملية رمد مختلفة بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر

خلال خمسة أيام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إنجاز جديد حققه قسم الرمد بمستشفي حورس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر بإجراء 80 عملية رمد مختلفة خلال خمسة أيام فقط.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى نجاح الفريق الطبي لقسم الرمد بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر في الإنتهاء من إجراء 80 عملية رمد تنوعت ما بين عمليات إزالة مياه بيضاء، وزرع عدسة، وحقن مادة دوائية داخل الجسم الزجاجي بالعين خلال خمس أيام فقط، بالإضافة لإجراء الليزر العلاجي لحالات الشبكية، وعلاج حالات المياه الزرقاء المختلفة.

وأضافت الهيئة، أنه تم إجراء العمليات للمرضى بقيادة د. عبدالسلام محسن، مدرس الشبكية بطب القصر العيني، وبمشاركة كل من د. آية سعدي، مدرس مساعد طب وجراحة العيون بطب القصر العيني، د. أحمد عبدالستار، أخصائي طب وجراحة العيون، د. محمد علي، أخصائي طب وجراحة العيون بمستشفى حورس التخصصي، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز من المستشفى.

وتابعت الهيئة، أنه للاستفادة بخدمات قسم الرمد بمستشفى حورس التخصصي في الأقصر، يتم ذلك من خلال الكشف بعيادة الرمد بالمستشفى، عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة مسجل عليها المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في المحافظة والاتصال عبر الرقم 15344 لحجز موعد الكشف.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل نطاق محافظاتهم، وزيادة كم الخدمات الطبية وتوافرها لهم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، ودون تكبدهم أي مشقة أو عناء لتلقي الخدمات الصحية اللازمة العلاج.

ولفت، إلى أن مستشفى حورس التخصصي، يعد من أكبر الصروح الطبية عالية المستوى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، التي تم استحداث العديد من الخدمات الطبية بها مثل عمليات زرع العدسة والليزر العلاجي، ومؤكدًا أن المستشفى يوفر خدمات طبية وعلاجية عالية الجودة على أيدى فريق طبي يضم نخبة من الخبراء والاستشاريين والكوادر الطبية والتمريضية ذو مستوى عالي من الكفاءة والخبرة.

وتابع: أن القيادة السياسية تولي منظومة التأمين الصحى الشامل اهتمامًا ودعمًا كبيرًا، مشيرًا إلى توفير الخدمات الصحية للمنتفعين بالمنظومة بأعلى معايير الجودة التي تحقق رضاء المنتفعين، مؤكدًا أن الجودة هي حجر الزاوية لتوفير خدمات علاجية وفق معايير عالمية، ولافتًا أن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية ترتكز على تأمين المنتفع وسلامته وحصوله علي الخدمة الصحية والرعاية الطبية بأعلى جودة في منشآت مطابقة للمعايير العالمية بشكل فوري وسريع دون تحمله مشقة الانتظار أو السفر خارج محافظته لتلقي العلاج.