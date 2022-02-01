جنايات المنصورة تعاقب «الأسطورة» بالسجن المؤبد بعد قتله لصديقه

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على عاطل شهرته "الأسطورة" بعد تعديه على صديقه بآلة حادة "سكين" خلال حضوره حفل زفاف بقرية العصافرة على إثر خلافات سابقة بينهما، وتحمل القضية رقم 9081 لسنة 2021 جنايات مركز المطرية، ومقيدة برقم 190 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية ‏كلًا ‏من ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة ‏سر ‏محمد عبد الهادي.

وأحال المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم حسام حسن حسن إبراهيم مجاهد وشهرته "الأسطورة" "محبوس" 30 سنة، عاطل ومقيم بقرية العصافرة مركز المطرية محافظة الدقهلية، حيث أنه فى يوم 29 أكتوبر الماضي، قتل المجني عليه السيد عبده محمد الدياسطي، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وعنه به طعنة واحدة أستقرت بصدره من الناحية اليسري قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وإحراز سلاح أبيض "سكين دون مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية.

وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار إبراهيم إسماعيل الهاشمي، رئيس النيابة الكلية، أن المتهم تعدي على المجني علية بواسطة سلاح ابيض قاصدا إزهاق روحه على إثر خلافات سابقة بينهما فنشبت بينهما مشاجرة خلال حفل عرس استل المتهم سكينا وأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حيال المجني عليه قاصدا إزهاق روحه.

وأكد عبد الله السيد جمال سليمان، 43 سنة، مدرس، انه حال تواجده بحفل عرس ابصر جمعًا من الأهالي وتبين أن المتهم طعن المجني عليه بسلاح أبيض"سكين"، طعنة واحدة استقرت بصدره من الناحية اليسري محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أنة بفحص جثة المجني علية تبين وجود إصابة طعنية حيوية حديثة واقعة بمقدمة الصدر نفذ السلاح المحدث لها الي تجويف الصدر ليحدث قطعا بعضلة القلب ونزيف دموي جسيم داخل تجويف الصدر ومثلها ينشأ من جراء التعدي علية بإستخدام أداة صلبة لها نصل حاد وطرفه مدبب ايا كان نوعها.

وأكد تقرير الصفة التشريحية ان الوفاة نتجت عن اصابة حيوية حديثة واقعة بيسار الصدر والنافذة الى تجويفه لما أحدثته من قطع بعضلة القلب ونزيف دموي جسيم ادي الى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.